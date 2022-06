Jak poinformował szeryf hrabstwa Escambia, do incydentu doszło w niedzielę, w mieście Pensacola w stanie Floryda.

Jak wynika z wyjaśnień policji, ojciec chłopca zostawił broń w garderobie pokoju motelowego. Po tym jak wyszedł, ośmiolatek znalazł pistolet i wystrzelił serię z broni. Zastrzelił jedną z sióstr i ranił kolejną. Życiu dwulatki nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja poinformowała, że ojciec dzieci przebywał w motelu ze swoją dziewczyną, która jest matką pokrzywdzonych dzieci. Kobieta spała podczas wypadku.

Mężczyzna jest skazanym przestępcą. Został aresztowany pod zarzutem posiadania broni palnej, manipulowania dowodami, zaniedbania i niezachowania bezpieczeństwa przechowywania broni.

Według organizacji Everytown for Gun Safety, w minionym roku doszło do co najmniej 392 nieumyślnych strzelanin, spowodowanych przez nieletnich poniżej 18. roku życia. Zginęły 163 osoby.