W skrócie Władze USA ponownie rozpatrują wnioski o wizy imigracyjne dla obywateli Polski i Węgier, pozostawiając zawieszenie dla innych krajów.

Biały Dom polecił wznowić wydawanie wiz w placówkach w Polsce i na Węgrzech, mimo utrzymania globalnej przerwy rozpoczętej w sierpniu.

Departament Stanu ogłosił przerwę w procedurach wizowych ze względu na szkolenia kadry, a Reuters poinformował, że ogólnoświatowa przerwa może się przedłużyć.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak wynika z doniesień agencji, Biały Dom polecił wznowić wydawanie wiz w placówkach w Polsce i na Węgrzech mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w rozpatrywaniu tego typu wiz na całym świecie. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla tych dwóch państw uczyniono wyjątek.

Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Formalnie polecenie wydania wizy miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau.

USA robią wyjątek dla Polski i Węgier. Wizy znów w procedurze

Departament Stanu poinformował 26 sierpnia o przerwie w procedurach ze względu na szkolenia pracowników konsularnych, które mają zagwarantować, że osoby ubiegające się o wizę nie będą się zależne od pomocy publicznej w USA i nie będą korzystać ze świadczeń państwowych przeznaczonych dla potrzebujących Amerykanów.

W rezultacie odwołano zaplanowane wcześniej rozmowy w sprawie wiz. W styczniu 2025 roku resort dyplomacji wstrzymał wydawanie wiz imigracyjnych w 75 krajach, głównie z Afryki, Azji i Ameryki Płd. Sąd zablokował jednak tę decyzję, po czym resort ogłosił globalną przerwę w rozpatrywaniu wniosków.

USA. Przerwa w wydawaniu wiz dla migrantów

Reuters podkreślił, że globalna przerwa trwa mimo, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa informowała wcześniej sąd federalny, że potrwa ona do końca sierpnia. W rzeczywistości według agencji może się jeszcze znacząco przedłużyć.

Wizy imigracyjne umożliwiają zwykle legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Są dostępne m.in. dla członków rodzin obywateli USA oraz stałych mieszkańców, a także dla objętych priorytetem szczególnie uzdolnionych pracowników. Według Reutersa w 2024 USA wydały ok. 600 tys. takich wiz.



