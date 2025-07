Amerykańscy dziennikarze zwrócili uwagę, że Trump już nie zastosował się do tego pomysłu.

Administracja USA ogłosiła, że nie będzie już oceniać uczciwości wyborów zagranicznych, ograniczając się jedynie do komentarzy leżących w kluczowym interesie państwa.

Departament Stanu nakłada surowe ograniczenia dotyczące publicznych ocen wyborów za granicą - wynika z wewnętrznej notatki tego resortu, do której dotarli dziennikarze "Wall Street Journal".

Zgodnie z tym dokumentem sekretarz stanu Marco Rubio zdecydował, że Waszyngton będzie komentował proces wyborczy w innych krajach, tylko jeśli będzie to w "ewidentnym i nieodpartym" interesie polityki zagranicznej USA - napisał "WSJ".

W wewnętrznej notatce odwołano się do "nacisku administracji na suwerenność narodową", co najwyraźniej odnosi się do panującego w administracji Donalda Trumpa przekonania, że Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach popełniły błąd, interweniując w sprawie sytuacji w państwach trzecich.