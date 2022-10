USA: Republikanie podzieleni ws. pomocy Ukrainie

Oprac.: Łukasz Aftański Świat

Republikanów dzieli stosunek do pomocy dla Ukrainy. Lider republikańskiej mniejszości w Kongresie Kevin McCarthy nie chce "wypisywać dla niej czeków in blanco", a tradycyjni republikanie mają zamiar nadal wspierać Kijów - pisze amerykański "The Hill", zaznaczając, że niebawem dojdzie do starcia w obozie. W USA kończy się kampania przed wyborami połówkowymi do Kongresu.

Zdjęcie Lider republikańskiej mniejszości w Kongresie Kevin McCarthy / Tom Williams/Associated Press / East News