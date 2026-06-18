USA redukują swój udział w NATO. Rutte potwierdza: To natychmiastowe

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Redukcja udziału USA w siłach reagowania kryzysowego NATO weszła w życie natychmiast - poinformował sekretarz generalny Mark Rutte. Podkreślił, że inni sojusznicy zwiększają swoje zaangażowanie, aby wypełnić lukę powstałą po decyzji Waszyngtonu. Agencja Reutera ujawnia, jaki sprzęt wycofają Amerykanie.

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Szef Departamentu Wojny USA Pete Hegseth i sekretarz generalny NATO Mark Rutte
USA ograniczają swoje wsparcie wojskowe w NATO. Na zdj. Pete Hegseth i Mark RutteEPA/OLIVIER HOSLETPAP

W skrócie

  • Decyzja o zmniejszeniu udziału USA w siłach reagowania kryzysowego NATO została od razu wprowadzona w życie, a inni sojusznicy zwiększają zaangażowanie, aby uzupełnić powstałą lukę.
  • Redukcja wkładu USA w siły kryzysowe NATO obejmuje m.in. zmniejszenie liczby myśliwców, dronów, samolotów patrolowych oraz wycofanie jedynego okrętu podwodnego z pociskami manewrującymi.
  • Niektóre państwa europejskie wyrażają obawy, że działania USA mogą prowadzić do dalszego ograniczenia ich obecności lub całkowitego wycofania się z NATO.
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta Donalda Trumpa, Stany Zjednoczone stopniowo ograniczają swój udział w siłach kryzysowych NATO. O luce, jaka powstała w Sojuszu po decyzji Waszyngtonu, mówił w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe - powiedział przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

USA wycofują siły z NATO. Rutte o dalszych planach Sojuszu

Rutte zaznaczył jednak, że ograniczenie wkładu USA w siły obronne NATO nie oznacza, że Waszyngton wycofa się z pomocy krajom Sojuszu w przypadku zagrożenia.

- To narzędzie planistyczne. Gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, zaangażowaliby maksymalne siły, by prowadzić działania obronne - zapewnił.

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Sekretarz generalny NATO powiedział dziennikarzom, że pozostałe kraje sojusznicze zadeklarowały zwiększenie środków obronnych, aby zniwelować skutki kryzysu wywołanego ruchem USA.

- Są obszary wymagające dalszych prac, ale ogólny obraz prezentuje się dobrze - przekazał, nie wdając się w szczegóły.

USA separują się od Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wycofują część sprzętu wojskowego

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone poinformowały swoich sojuszników o wycofaniu z sił kryzysowych NATO części swojego potencjału wojskowego.

Generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkewich powiedział, że Waszyngton oczekuje od europejskich sojuszników i Kanady szybkiego zwiększenia liczby samolotów i okrętów przeznaczonych na plany obronne Sojuszu.

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Choć szczegóły redukcji USA nie zostały upublicznione, według źródeł agencji Reuters obejmują one m.in. amerykańskie myśliwce (zmniejszenie o jedną trzecią), drony (zmniejszenie o połowę) czy samoloty patrolowe (spadek z 26 na 15). Skreślony z zasobów NATO zostanie również jedyny okręt podwodny przenoszący pociski manewrujące.

Jak dodaje agencja, Sojusz Północnoatlantycki znalazł się obecnie pod największą presją w ostatnich latach. Niektóre kraje europejskie obawiają się w związku z tym, że groźby Donalda Trumpa o całkowitym wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO mogą dojść do skutku.

Źródło: Reuters, AFP

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