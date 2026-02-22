W skrócie Mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych przygotowują się na nadejście cyklonu typu nor’easter, który może objąć nawet 100 milionów osób.

Intensywne opady śniegu mogą spowodować całkowitą utratę widzialności, paraliż komunikacyjny, odwołania lotów i zamknięcia szkół od Delaware po Massachusetts.

Służby wydają ostrzeżenia przed zamieciami śnieżnymi, powodziami i erozją wybrzeża, a silny wiatr może tworzyć zaspy do metra wysokości i zagrażać infrastrukturze.

Nor'easter to rodzaj cyklonu pozatropikalnego, występujący u wybrzeży Ameryki Północnej, który swoją nazwę bierze od kierunku wiatru (północno-wschodniego) uderzającego w ląd. Arktyczne powietrze znad lądu zderzające się z cieplejszymi wodami Prądu Zatokowego (Golfsztromu), prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia i ekstremalnych opadów.

Cyklon ma przybrać na sile w niedzielę wieczorem, a najtrudniejsze warunki potrwają do nocy z poniedziałku na wtorek. Intensywne opady śniegu obejmą obszar od Delaware po Massachusetts, powodując paraliż komunikacyjny, odwołania lotów oraz zamknięcie szkół.

Sytuacja w Nowym Jorku jest szczególnie poważna. Po raz pierwszy od stycznia 2022 roku wydano oficjalne ostrzeżenie przed zamiecią śnieżną. Alertem objęte zostało nie tylko samo miasto, ale także Long Island, dolina dolnego Hudsonu oraz przybrzeżne rejony Connecticut. Krajowa Służba Pogodowa (NWS) apeluje o unikanie podróży, które w tych warunkach mogą zagrażać życiu.

USA przygotowują się na śnieżyce. Zaspy mogą sięgnąć metra

W szczytowym momencie, przypadającym na noc z niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałkowy poranek, natężenie opadów może wynosić od 2,5 do ponad 7 cm na godzinę. Prowadzi to do zjawiska "whiteout", czyli całkowitej utraty widzialności, co praktycznie uniemożliwia jazdę samochodem. Do poniedziałkowego wieczora spodziewana grubość pokrywy śnieżnej ma wynosić od 20 do 40 cm, jednak silny wiatr usypie zaspy o wysokości sięgającej metra. Ciężki, mokry śnieg w połączeniu z porywistym wiatrem stwarza wysokie ryzyko łamania drzew i zrywania linii elektroenergetycznych.

Służby ratunkowe monitorują również sytuację na wybrzeżu, gdzie wydano ostrzeżenia przed powodziami oraz znaczną erozją wydm, szczególnie na Long Island.

Wpływ układu niskiego ciśnienia odczują także mieszkańcy rejonu Chicago, gdzie prognozowane są opady śniegu i porywisty wiatr.

