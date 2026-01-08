USA przygotowują się do interwencji w Iranie? Znaczne siły w gotowości

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Do amerykańskich baz wojskowych w pobliżu Iranu w Zatoce Perskiej skierowanych zostały dziesiątki tankowców i ciężkich samolotów transportowych - informuje chińskie przedsiębiorstwo zajmujące się nadzorem morskim. W Iranie od kilku dni trwają antyrządowe protesty.

Rząd amerykańskich wojskowych samolotów transportowych ustawionych na płycie lotniska o poranku lub przy zachmurzonym niebie, widoczna mgła unosząca się nad ziemią, sprzęt serwisowy ustawiony przed maszynami.
Amerykanie koncentrują nowe siły w pobliżu IranuBORIS ROESSLER/dpa AFP

W skrócie

  • USA skierowały znaczne siły wojskowe, w tym samoloty tankujące i transportowe, do baz w pobliżu Iranu.
  • Amerykańska obecność wojskowa i ćwiczenia mogą sugerować przygotowania do operacji blokady powietrznej i morskiej Iranu.
  • W odpowiedzi Iran wzmocnił gotowość swoich sił zbrojnych i przeprowadził ćwiczenia rakietowe.
Chińska firma Mingkun Technology opublikowała na swojej stronie internetowej zdjęcia zaobserwowanych maszyn, a wśród nich samolotów-cystern KC-135 Stratotankers i KC-46A Pegasus, a także samolotów transportowych C-17 Globemaster III i C-5M Galaxy, które są zazwyczaj używane do przemieszczania personelu, sprzętu i jednostek specjalnych.

Część tych samolotów na początku stycznia wylądowała w Wielkiej Brytanii, gdzie Amerykanie przeprowadzili ćwiczenia w RAF Fairford i RAF Mildenhall, kluczowych brytyjskich bazach Sił Powietrznych USA, co według brytyjskiego dziennika "The Times" sugeruje, że Amerykanie mogą przygotowywać się do kolejnej misji wojskowej.

USA gromadzą siły w pobliżu Iranu. Trump ostrzegał przed interwencją

Sugestie te potwierdza rozmieszczenie przez Stany Zjednoczone znacznych sił morskich na wodach Zatoki Perskiej oraz wielokrotne wysłanie w minionych dniach w pobliże granic z Iranem drona rozpoznawczego MQ-4C Triton należącego do marynarki wojennej USA, stacjonującej w bazie w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według "The Times" ostatni raz takie wzmocnienie sił zbrojnych i taką ich aktywność zaobserwowano w czerwcu 2025 r., kiedy wojsko amerykańskie zbombardowało wiele obiektów nuklearnych w Iranie.

    Spekulacje te potęguje też oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone użyją siły i zainterweniują, jeśli irański reżim zastosuje przemoc w celu stłumienia trwających w Iranie protestów.

    USA przeprowadzą blokadę Iranu? Teheran szykuje się do odpowiedzi

    Analitycy Mingkun za bardziej prawdopodobny cel nagromadzenia takich sił przez Stany Zjednoczone uważają próbę nałożenia na Iran blokady powietrznej i morskiej, która wywołałaby poważny kryzys wewnętrzny, niż przeprowadzenie bezpośredniego ataku na dużą skalę.

    Iran zareagował na te doniesienia podniesieniem stanu gotowości swoich systemów obrony powietrznej, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził w minioną niedzielę ćwiczenia rakietowe w kilku miastach, w tym w Teheranie.

    Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie wydał w tej sprawie żadnych oficjalnych oświadczeń.

