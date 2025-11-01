W skrócie Tajny raport amerykańskich władz sugeruje, że Izrael wielokrotnie łamał prawa człowieka podczas wojny w Strefie Gazy.

USA udzielają Izraelowi ogromnego wsparcia militarnego, sięgającego miliardów dolarów.

Izrael jest oskarżany przez liczne organizacje i instytucje międzynarodowe o zbrodnie wojenne i wywołanie kryzysu humanitarnego w Gazie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gazeta opisała za dwoma źródłami raport Biura Generalnego Inspektora Departamentu Stanu - wewnętrznego organu kontrolnego amerykańskiej dyplomacji.

Według urzędników, z którymi rozmawiał dziennik, jest wątpliwe, by Izrael został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania, ponieważ zbadanie tych spraw wymaga czasu, a przyjęte przez Waszyngton procedury sprzyjają rządowi w Jerozolimie.

Raport ukończono zaledwie kilka dni przed tym, jak 10 października weszło w życie zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem.

Dokument przygotowano w kontekście tzw. prawa Leahy'ego - amerykańskiej ustawy zabraniającej rządowi wspierania zagranicznych sił zbrojnych, które bezkarnie naruszają prawa człowieka.

USA wspierają Izrael. Pomoc warta miliardy dolarów

USA co roku przeznaczają miliardy dolarów na pomoc militarną dla Izraela. W ciągu dwóch lat wojny (od października 2023 r.) wyniosła ona 21,7 mld dolarów - wynika z zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Browna.

Dodano, że USA wydały w tym czasie 9,6-12 mld dolarów na działania m.in. w Jemenie i Iranie, które również stanowiły wsparcie dla Izraela. W tym bilansie nie ujęto też wartych dziesiątki miliardów nowych, niezrealizowanych jeszcze zamówień Izraela na amerykańską broń.

"Washington Post" zaznaczył, że procedura badająca zastosowanie prawa Leahy'ego w przypadku Izraela jest bardziej rozbudowana i odmienna od tej dotyczącej innych krajów.

Strefa Gazy. Izrael oskarżany o zbrodnie wojenne

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, takich jak Amnesty International czy Human Rights Watch, a także instytucji ONZ.

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 r. atakiem Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 porwano. Według lokalnych władz Strefy Gazy w konflikcie zginęło dotąd ponad 68,6 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 471 żołnierzy.

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą ponad dwa lata wojną. Panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę. Pod koniec sierpnia wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który może objąć kolejne obszary.

Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, od dawna oskarżały Izrael o utrudnianie dostaw pomocy. Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) po zawarciu rozejmu napływ pomocy się zwiększył, ale wciąż jest ona niewystarczająca.

Śląskim szpitalom kończą się kontrakty z NFZ. Co dalej? Polsat News