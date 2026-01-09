Marija Zacharowa, rzeczniczka ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, stwierdziła, że "z zadowoleniem przyjmuje tę decyzję i wyraża wdzięczność amerykańskim władzom".

- Kontynuujemy pilne prace praktyczne nad wszystkimi kwestiami związanymi z zapewnieniem szybkiego powrotu naszych rodaków do ojczyzny - podkreśliła.

W komunikacie cytowanym przez Reutersa czytamy, że uwolnienie członków załogi nastąpiło na prośbę Rosji.

Rosja. MSZ reaguje na przejęcie statku przez Amerykanów

Rosyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało w środę, że utraciło kontakt ze statkiem Marinera po tym, jak amerykańskie siły morskie dokonały abordażu na jego pokład w pobliżu Islandii.

Jak twierdzi Waszyngton, podjęte działania miały na celu zablokowanie eksportu ropy z Wenezueli.

Tuż po akcji Rosja wystosowała oficjalną odezwę w tej sprawie. "Wzywamy Waszyngton do powrotu do przestrzegania podstawowych norm i zasad międzynarodowej żeglugi morskiej" - padło w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

Nowa doktryna bezpieczeństwa USA

Ostatnie działania Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej oraz regionie Karaibów i Ameryki Środkowej wskazują na wyraźny zwrot w stronę doktryny opartej na bezpośredniej interwencji, presji ekonomicznej oraz priorytecie bezpieczeństwa narodowego.

Strategia ta, często określana w mediach jako "Doktryna Monroe", koncentruje się na ograniczaniu wpływów Chin i Rosji oraz zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Działania te zapisane są w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Wspomniano w niej m.in. o: uznaniu karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne, redukcji nielegalnej migracji, a także zwiększeniu obecności marynarki wojennej na pobliskich wodach.

Waszyngton zapowiedział aktywne wpieranie liderów podzielających amerykańską wizję wolnego rynku, takich jakJavier Milei w Argentynie, oferując im wsparcie finansowe i polityczne.

Jednocześnie narastają napięcia z rządami krytycznymi wobec amerykańskich interwencji, w tym z Kolumbią i Meksykiem, co stawia region w obliczu głębokiej polaryzacji politycznej.

