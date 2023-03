53-letni Chris Reynolds z amerykańskiego stanu Delaware przeszedł do historii jako najbogatszy człowiek na świecie. Mężczyzna postanowił zalogować się na konto bankowe, żeby sprawdzić stan swojego rachunku. Ten, po zalogowaniu, pokazał 92 233 720 368 547 800 dolarów. To 92 kwadryliony, czyli w przeliczeniu ok. 407 539 305 134 446 900 złotych.

Nietypowy incydent miał miejsce w 2013 roku. - Wcześniej najwięcej udało mi się zarobić w sieci tysiąc dolarów, sprzedając opony na eBay'u - opisał mężczyzna w rozmowie z CNN. - Kiedy to zobaczyłem, przez chwilę czułem się jak milion dolców - żartował Chris Reynolds.

Dostał przelew na 92 kwadryliony. Radość trwała dwie minuty

Szczęście jedynego kwadrylionera w historii trwało dokładnie dwie minuty. Po tym czasie mężczyzna dostał powiadomienie od platformy PayPal, że doszło do "oczywistej pomyłki". Z jego konta szybko zniknęła cała kwota.



Platforma wydała w sprawie oświadczenie, w którym przeprosiła za niedogodności. W ramach rekompensaty za huśtawkę nastrojów PayPal zaproponował, że przekaże pewną kwotę na cel charytatywny, wskazany przez Chrisa Reynoldsa.

W wywiadzie z okazji dziesiątej rocznicy nietypowego zdarzenia mężczyzna stwierdził, że gdyby pozostał kwadrylionerem, spłaciłby dług narodowy. Potem chciałby "kupić sobie drużynę baseballa".

Według magazynu Forbes najbogatszym człowiekiem na świecie w 2022 roku był Elon Musk z fortuną sięgającą 219 mld dolarów. Na kolejnych miejscach znaleźli się Jeff Bezos, Bernard Arnault i Bill Gates (z majątkami szacowanymi na odpowiednio na 179, 158 i 129 mld dolarów).