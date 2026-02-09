W skrócie Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przejęły tankowiec Aquila II na Oceanie Indyjskim.

Tankowiec był powiązany z rosyjską flotą cieni i działał wbrew sankcjom.

Statek został zatrzymany po pościgu sięgającym od Karaibów po Ocean Indyjski.

O abordażu statku na Oceanie Indyjskim Departament Wojny poinformował w mediach społecznościowych w poniedziałek.

W komunikacie Pentagonu podkreślono, że "nic nie powstrzyma Departamentu Wojny przed obroną naszej ojczyzny - nawet na oceanach po drugiej stronie świata".

USA przechwyciły tankowiec na Oceanie Indyjskim. "Uciekał, a my go ścigaliśmy"

Jak czytamy, do akcji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych doszło w nocy. Wówczas przeprowadzono "bez żadnych incydentów kontrolę, blokadę morską i wejście na pokład statku Aquila II w obszarze odpowiedzialności INDOPACOM (dowództwa Indo-Pacyfiku USA - red.)".

W komunikacie przekazano, że statek ten "działał wbrew ustanowionej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach".

"Uciekał, a my go ścigaliśmy. Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski" - dodano.

"Żaden inny kraj na Ziemi nie ma możliwości egzekwowania swojej woli w każdej domenie. Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość. Skończy wam się paliwo na długo, zanim nas prześcigniecie" - przestrzegł Pentagon.

Tankowiec Aquila II przejęty na oceanie. Jest powiązana z rosyjską flotą cieni

Ponadto w poniedziałkowym komunikacie Departament Wojny stwierdził, że "uniemożliwi nielegalnym podmiotom i ich przedstawicielom przeciwstawianie się potędze Ameryki w globalnej przestrzeni morskiej".

Aquila II to tankowiec, który obecnie pływa pod banderą Panamy. Okazuje się, że to maszyna wchodząca w skład rosyjskiej floty cieni. Statek jest objęty sankcjami przez Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Tankowiec ten jest jednym z kilkunastu, które uciekły przed ogłoszoną przez USA w styczniu blokadą Wenezueli. To kolejny statek, który Waszyngton zatrzymał w ramach prowadzonej akcji.

