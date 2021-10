Ława przysięgłych w Karolinie Północnej przyznała 10 mln dolarów mężczyźnie, który pozwał firmę Novant Health Inc. twierdząc, że zwolniła go, ponieważ jest białym mężczyzną. Stało się to ramach "promowania różnorodności", podała w czwartek NBC News.

Pochodzący z Michigan David Duvall pozwał Novant Health, Inc. z siedzibą w Winston-Salem w 2019 roku. Rok wcześniej stracił stanowisko wiceprezesa firmy ds. marketingu i komunikacji.

"Duvall argumentował w pozwie, że został zwolniony bez podania przyczyny 'w ramach celowej kampanii promowania w firmie różnorodności w szeregach kierowniczych'. Jak przekonywał, stało się to z powodu jego płci i rasy" - poinformowała NBC News.

Zwróciła uwagę, że Novant Health zaprzeczyła zarzutom. W aktach sądowych uzasadniała, że mężczyznę zwolniono za niedostateczną wydajność i delegowanie kluczowych obowiązków na podwładnych.

- Jesteśmy niezmiernie rozczarowani wyrokiem, ponieważ uważamy, że nie jest on poparty dowodami przedstawionymi w procesie, w tym naszym uzasadnieniem rozwiązania umowy z panem Duvallem. (...) Wykorzystamy wszystkie opcje prawne, w tym apelację - zapowiadał rzecznik firmy z Karoliny Północnej.

Duvalla zastąpiły dwie kobiety

Duvall był tam zatrudniony w 2013 roku. Powiedział, że zwolniono go na krótko przed piątą rocznicą pracy w firmie. Zastąpiły go dwie kobiety, czarnoskóra oraz biała. Uznał to za dyskryminację z naruszeniem ustawy o prawach obywatelskich.

Adwokat mężczyzny, Luke Largess, oświadczył w rozmowie z NBC News, że były pracownik został zwolniony na kilka dni przed uzyskaniem prawa do większej odprawy.

- Przesłaniem nie jest porzucenie różnorodności i integracji, ale robienie tego zgodnie z prawem - twierdził prawnik.

Proces z udziałem federalnej ławy przysięgłych odbywał się w październiku. Werdykt został wydany we wtorek. Jak precyzuje NBC, ława przysięgłych oceniła, że rasa i płeć Duvalla były czynnikami motywującymi wypowiedzenie jemu pracy.