Urzędniczka zaapelowała, aby w piątek wieczorem czasu lokalnego ludzie nie wyjeżdżali na drogi ze względu na oblodzenie i pozostawali w domach z powodu pogarszających się warunków.

W ciągu jednego dnia temperatura spadła o ponad 25 stopni

Silny wiatr w niektórych rejonach stanu i śnieżyce sprawiają, że widoczność jest bliska zeru. W dużej części stanu spodziewana jest wichura o prędkości do 100 km/godz. lub więcej. Temperatura ma znacznie spaść.

Jeszcze w piątek rano w Nowym Jorku dochodziła do niemal 14 stopni Celsjusza, zaś w sobotę rano obniżyła do minus 12 stopni C.

"Wichury będą wystarczająco silne, aby powalać drzewa i zrywać linie energetyczne. Obszary przy jeziorach Erie i Ontario zagrożone są powodziami z powodu opadów deszczu, roztopów i silnych wiatrów" - ostrzegało biuro Hochul.