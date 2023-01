USA: Poszukiwania 39-latki. W śmietniku znaleziono siekierę i krew

Anna Nicz

Siekierę, piłę do metalu i krew znaleziono w śmietniku podczas poszukiwań zaginionej Any Walshe - podał portal stacji CBS News, powołując się na źródło. 39-latka z Massachusetts (USA) wyszła z domu w Nowy Rok i od tego czasu nie daje znaku życia. Po zaginięciu kobiety, do aresztu trafił jej 46-letni mąż. Policja zarzuca mu mataczenie.

Zdjęcie Zaginiona Ana Walshe / Pixabay/diegoparra/ cbsnews.com/boston / materiał zewnętrzny