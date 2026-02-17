W skrócie Dowództwo Południowe USA przeprowadziło trzy śmiertelne ataki na łodzie przemytnicze, w wyniku których zginęło jedenaście osób.

Stany Zjednoczone od września atakują domniemane łodzie przemytnicze, zabijając ponad 140 osób i niszcząc dziesiątki statków.

Eksperci prawa międzynarodowego oraz grupy praw człowieka twierdzą, że te operacje mogą stanowić pozasądowe egzekucje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Późnym wieczorem w poniedziałek Dowództwo Południowe USA po raz kolejny przypuściło atak na domniemane łodzie przemytnicze.

"Na polecenie dowódcy SOUTHCOM (Dowództwa Południowego USA - red.) gen. Francisa L. Donovana, Wspólne Siły Zadaniowe Southern Spear przeprowadziły trzy śmiertelne ataki kinetyczne na trzy jednostki operowane przez Wyznaczone Organizacje Terrorystyczne" - czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek w serwisie X.

Amerykański wywiad - jak przekazało dowództwo - potwierdził, że jednostki poruszały się wzdłuż znanych tras przemytu narkotyków i były zaangażowane w operacje przemytnicze.

W wyniku uderzenia na jednostki śmierć poniosło jedenaście osób. Doprecyzowano, że łącznie osiem osób zginęło na dwóch jednostkach na Wschodnim Oceanie Spokojnym, a trzy na statku na Karaibach. Dowództwo przekazało też, że nie ucierpiał żaden amerykański żołnierz.

Biały Dom walczy z przemytnikami nielegalnych substancji

Stany Zjednoczone zaczęły atakować domniemane łodzie przemytnicze na początku września, zabijając od tego czasu ponad 140 osób i niszcząc dziesiątki statków. Poniedziałkowy atak jest jednak pierwszym, w którym zginęło tak wiele osób.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że de facto jest w stanie wojny z "narkoterrorystami", działającymi w Ameryce Łacińskiej.

Jednak, jak zauważa AFP, Biały Dom nie dostarczył żadnych "definitywnych" dowodów na to, że statki, które są celem ataków, uczestniczą w handlu narkotykami, co wywołało gorącą debatę na temat legalności tych operacji.

Eksperci prawa międzynarodowego i grupy praw człowieka twierdzą, że uderzenia te prawdopodobnie stanowią pozasądowe egzekucje, ponieważ najwyraźniej celem były osoby cywilne, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.

Waszyngton rozmieszcza ogromną flotę na Karaibach, gdzie jego siły w ostatnich miesiącach atakowały domniemane łodzie przemytnicze, przejmowały tankowce i schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro wraz z jego małżonką.

Źródło: AFP

"Debata polityczna". Wojna frakcji w PiS. Przyborska: Wpis prezesa na X to "wyraz bezradności" Polsat News Polityka