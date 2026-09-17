W skrócie Departament Stanu USA drugi rok z rzędu odmówił wydania wiz urzędnikom palestyńskim, w tym prezydentowi Mahmudowi Abbasowi, tuż przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Władze USA utrzymują sankcje wizowe wobec urzędników Autonomii Palestyńskiej i OWP, oskarżając ich o działania utrudniające dojście do pokoju oraz wspieranie terroryzmu.

Administracja Stanów Zjednoczonych podtrzymuje restrykcyjną politykę wobec Palestyńczyków, a także ograniczenia wobec pro-palestyńskich demonstrantów i instytucji krytycznych wobec Izraela.

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Agencja Reutera poinformowała, że Departament Stanu USA ogłosił w środę, że przed zbliżającą się sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedłuży sankcje wizowe wobec urzędników Autonomii Palestyńskiej oraz członków Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

"Z powodu niewdrożenia reform - wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Stanów Zjednoczonych - oraz działań podważających perspektywy pokoju, Stany Zjednoczone utrzymają sankcje zakazujące wydawania wiz członkom OWP oraz urzędnikom Autonomii Palestyńskiej" - przekazały władze USA.

USA odmówiły wydania wizy prezydentowi Autonomii Palestyńskiej

Na liście polityków, którym odmówiono wizy, znalazł się prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas - potwierdziło źródło agencji AFP.

W swoim oświadczeniu wydanym w środę Departament Stanu oskarżył Palestyńczyków o podejmowanie działań mających na celu "internacjonalizację konfliktu izraelsko-palestyńskiego", a także dążenie "jednostronnego uznania" państwa palestyńskiego i "wspieranie terrorystów".

Palestyńscy urzędnicy twierdzą z kolei, że trwające od dziesięcioleci rozmowy - w których pośredniczyły Stany Zjednoczone - nie doprowadziły do zakończenia izraelskiej okupacji i zapewnienia niepodległego państwa palestyńskiego.

Zgodnie z umową z ONZ z 1947 roku Stany Zjednoczone są zobowiązane do zapewnienia zagranicznym dyplomatom dostępu do siedziby organizacji w Nowym Jorku. Waszyngton oświadczył jednak, że może odmówić wydania wiz ze względów bezpieczeństwa, ekstremizmu oraz polityki zagranicznej.

Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W zeszłym roku Abbas uczestniczył zdalnie

Dodajmy, że władze Palestyny, które reprezentują naród palestyński w Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie są pełnoprawnym członkiem i nie mają prawa głosu w Zgromadzeniu Ogólnym. Mają one - podobnie jak Watykan - rangę Stałego Obserwatora.

Administracja Donalda Trumpa w zeszłym roku również nie wydała wiz palestyńskim urzędnikom, zmuszając prezydenta Abbasa do wystąpienia w ONZ zdalnie za pośrednictwem łącza wideo.

Serwis Times of Israel poinformował, że władze USA w oświadczeniu zaznaczyły, że administracja kraju utrzyma zwolnienie pozwalające członkom Misji Palestyńskiej przy ONZ na kontynuowanie działalności z Nowego Jorku.

Polityka Trumpa wymierzona jest w Palestyńczyków. W tle partnerstwo z Izraelem

Reuters przypomniał, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa regularnie wymierzona jest w Palestyńczyków, zwolenników Palestyny oraz krytyków Izraela, czyli bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

Administracja Trumpa nałożyła m.in. sankcje na urzędników Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym prokuratorów i sędziów. Decyzja trybunału o wydaniu w 2024 roku nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy wywołała bowiem "gniew Waszyngtonu".

Biały Dom próbował też deportować pro-palestyńskich demonstrantów, groził zamrożeniem funduszy dla uniwersytetów w związku z protestami oraz wprowadził kontrolę mediów społecznościowych w odniesieniu do imigrantów.

Źródło: Reuters, AFP, Times of Israel



