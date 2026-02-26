USA planuje śledztwo, jest reakcja Rosji. Nowe informacje po ataku na łódź
Władze Kuby poinformowały, że na pokładzie amerykańskiej łodzi, ostrzelanej przez straż przybrzeżną, znajdowali się uzbrojeni obywatele tego kraju. Na incydent zareagowała już administracja USA. -Przeprowadzimy własne śledztwo, dowiemy się dokładnie, co się tam wydarzyło - zadeklarował Marco Rubio. O "agresywnej prowokacji Stanów Zjednoczonych" mówiła z kolei rzeczniczka MSZ Rosji.
W skrócie
- Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała działania USA wobec Kuby agresywną prowokacją.
- Ministerstwo spraw wewnętrznych Kuby poinformowało o ostrzelaniu amerykańskiej łodzi motorowej, w wyniku czego zginęły cztery osoby i sześć zostało rannych.
- Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił przeprowadzenie amerykańskiego śledztwa w sprawie incydentu.
- To agresywna prowokacja ze strony Stanów Zjednoczonych, mająca na celu eskalację sytuacji i wywołanie konfliktu - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa.
Rosja jest obecnie jednym z najbliższych sojuszników objętej blokadą morską USA Kuby. Dwa tygodnie temu Władimir Putin gościł na Kremlu przedstawicieli kubańskiego rządu.
- Teraz nadszedł szczególny okres, nowe sankcje. Wiecie, co o tym myślimy. Coś takiego jest dla nas nie do zaakceptowania - zadeklarował rosyjski przywódca, odnosząc się do amerykańskich działań wymierzonych w Kubę.
USA - Kuba. Rosja zabrała głos, "agresywna prowokacja"
Do incydentu odniósł się także sekretarz stanu USA Marco Rubio, który zapewnił, że łódź nie miała nic wspólnego z amerykańską administracją. Podkreślił także, że kubańskie władze poinformowały o akcji ambasadę Stanów Zjednoczonych w Hawanie.
- Przeprowadzimy własne śledztwo, dowiemy się dokładnie, co się tam wydarzyło. A mogło się wydarzyć bardzo wiele rzeczy. Strzelaniny na otwartym morzu są czymś niezwykle rzadkim - poinformował.
Kubańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po uderzeniu przekazało, że na pokładzie znajdowała się grupa Kubańczyków o poglądach antyrządowych, wyposażona m.in. w karabiny szturmowe, materiały wybuchowe i kamizelki kuloodporne. Część z nich miała być wcześniej poszukiwana w związku z planowaniem ataków.
"Ze wstępnych oświadczeń zatrzymanych wynika, że chcieli oni przeprowadzić infiltrację w celach terrorystycznych na terenie Kuby" - przekazał resort, dodając, że w związku ze sprawą zatrzymano jeszcze jednego Kubańczyka.
Kuba zaatakowała amerykańską łódź. Nie żyją cztery osoby
W środę po południu czasu polskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuby poinformowało o akcji swojej straży przybrzeżnej, która ostrzelała zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych łódź motorową.
W wyniku ataku zginęły cztery osoby, a sześć kolejnych zostało rannych. Resort poinformował, że gdy statek kubańskich służb zbliżył się do łodzi zarejestrowanej na Florydzie w celu identyfikacji pasażerów, "z łodzi padły strzały". Ranny został kapitan kubańskiej jednostki.
"Rządowi Kuby nie można ufać i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pociągnąć komunistów do odpowiedzialności" - stwierdził prokurator generalny stanu Floryda James Uthmeier.
