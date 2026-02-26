W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała działania USA wobec Kuby agresywną prowokacją.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Kuby poinformowało o ostrzelaniu amerykańskiej łodzi motorowej, w wyniku czego zginęły cztery osoby i sześć zostało rannych.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił przeprowadzenie amerykańskiego śledztwa w sprawie incydentu.

- To agresywna prowokacja ze strony Stanów Zjednoczonych, mająca na celu eskalację sytuacji i wywołanie konfliktu - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa.

Rosja jest obecnie jednym z najbliższych sojuszników objętej blokadą morską USA Kuby. Dwa tygodnie temu Władimir Putin gościł na Kremlu przedstawicieli kubańskiego rządu.

- Teraz nadszedł szczególny okres, nowe sankcje. Wiecie, co o tym myślimy. Coś takiego jest dla nas nie do zaakceptowania - zadeklarował rosyjski przywódca, odnosząc się do amerykańskich działań wymierzonych w Kubę.

Do incydentu odniósł się także sekretarz stanu USA Marco Rubio, który zapewnił, że łódź nie miała nic wspólnego z amerykańską administracją. Podkreślił także, że kubańskie władze poinformowały o akcji ambasadę Stanów Zjednoczonych w Hawanie.

- Przeprowadzimy własne śledztwo, dowiemy się dokładnie, co się tam wydarzyło. A mogło się wydarzyć bardzo wiele rzeczy. Strzelaniny na otwartym morzu są czymś niezwykle rzadkim - poinformował.

Kubańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po uderzeniu przekazało, że na pokładzie znajdowała się grupa Kubańczyków o poglądach antyrządowych, wyposażona m.in. w karabiny szturmowe, materiały wybuchowe i kamizelki kuloodporne. Część z nich miała być wcześniej poszukiwana w związku z planowaniem ataków.

"Ze wstępnych oświadczeń zatrzymanych wynika, że chcieli oni przeprowadzić infiltrację w celach terrorystycznych na terenie Kuby" - przekazał resort, dodając, że w związku ze sprawą zatrzymano jeszcze jednego Kubańczyka.

W środę po południu czasu polskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuby poinformowało o akcji swojej straży przybrzeżnej, która ostrzelała zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych łódź motorową.

W wyniku ataku zginęły cztery osoby, a sześć kolejnych zostało rannych. Resort poinformował, że gdy statek kubańskich służb zbliżył się do łodzi zarejestrowanej na Florydzie w celu identyfikacji pasażerów, "z łodzi padły strzały". Ranny został kapitan kubańskiej jednostki.

"Rządowi Kuby nie można ufać i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pociągnąć komunistów do odpowiedzialności" - stwierdził prokurator generalny stanu Floryda James Uthmeier.

