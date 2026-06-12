W skrócie USA mają w planach znaczne ograniczenie swojej obecności wojskowej w Europie, w tym redukcję liczby myśliwców F-16 i F-15E oraz przemieszczenie lotniskowca.

Zapowiadane są także zmiany w liczbie samolotów rozpoznania morskiego, wycofanie wszystkich samolotów tankowania powietrznego oraz przeniesienie grupy bombowców.

Te decyzje wpisują się w szerszy trend amerykańskiej administracji dotyczący udziału Europy w zapewnianiu bezpieczeństwa kontynentu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak informuje "The New York Times", decyzja dotycząca planowanych redukcji została przekazana przez Amerykanów europejskim sojusznikom na początku czerwca.

Wśród planowanych zmian znalazło się ograniczenie liczby myśliwców F-16 i F-15E o jedną trzecią, zmniejszenie liczby samolotów rozpoznania morskiego z 26 do 15, wycofanie wszystkich ośmiu samolotów tankowania powietrznego oraz przeniesienie jednej z dwóch grup bombowców.

USA wycofują siły z Europy. Znamy szczegóły

Redukcja ma dotknąć także amerykańskich sił na morzu - USA zamierzają wycofać z Europy lotniskowiec i okręt podwodny z wyrzutnią rakiet, a także kilka jednostek wojennych i kilkadziesiąt samolotów, które należą do jego obstawy.

Pentagon odmówił komentarza w sprawie ustaleń "NYT", urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych anonimowo informują jednak, że do redukcji dojdzie w najbliższym czasie, dużo szybciej niż sądzili początkowo Europejczycy.

"MON powinno wiedzieć". Przydacz wskazuje na wizytę Nawrockiego w USA

Głos w sprawie ograniczenia sił USA w Europie zabrał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować. Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności w Europie - mówił w rozmowie z RMF FM.

Dopytywany, czy ujawnione przez "NYT" dane były znane Kancelarii Prezydenta, zapewniał, że on sam nie posiadał wcześniej takich informacji. - MON powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta - nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona - powiedział.

Przekonywał, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA "ma służyć temu, żeby te ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, które najpewniej staną się faktem, nie dotknęły Polski".

Waszyngton redukuje obecność w Europie

Decyzja Waszyngtonu może wpłynąć negatywnie na zdolność NATO do rozpoznawania i odpowiadania na ruchy Rosji. Jak zauważają dziennikarze portalu, choć Europa także dysponuje realnymi możliwościami działania, amerykański sprzęt ma dużo silniejszy potencjał odstraszania.

- Choć z każdą z tych redukcji z osobna można się uporać, to zsumowane stanowią one istotną zmianę stanu rzeczy i rodzą się wyzwania dla europejskiej zdolności odstraszania - mówił w rozmowie z dziennikiem Giuseppe Spatafora z Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej.

Decyzja o wycofaniu sprzętu z Europy to kontynuacja szerszego trendu w amerykańskiej administracji. Prezydent Donald Trump od miesięcy nalega na zwiększenie udziału Europejczyków w zapewnianiu bezpieczeństwa kontynentu. Polityk groził nawet opuszczeniem NATO.

Mimo to, do tej pory Amerykanie nie zdecydowali się na żadne radykalne kroki w tym kontekście - najbardziej zdecydowanym działaniem było wycofanie żołnierzy z Niemiec, które zostało skontrowane zwiększeniem ich obecności w Polsce.

USA wycofują swój sprzęt w newralgicznym momencie, kiedy Europa zmaga się z powtarzającymi się naruszeniami swojej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Źródło: "The New York Times"





"Wydarzenia": Ulewy nad Polską. Strażacy zapracowani, a rolnicy się cieszą Polsat News