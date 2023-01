Do tragedii doszło w Grovetown w stanie Georgia. 11-letni Justin wracał na rowerze do domu, gdy rzuciły się na niego trzy psy. Chłopiec został przez nie ściągnięty z jednośladu i wpadł do rowu, gdzie rozegrał się dramat.

W wyniku okrutnego ataku chłopiec stracił ucho, psy wyrwały mu też 80 proc. skóry głowy.

11-latek zaatakowany przez psy. "Bronił się"

Ericka Gilstrap, matka Justina powiedziała, że krzyk jej syna usłyszał jego siostrzeniec, który mieszkał w pobliżu. Wyszedł z domu, żeby zobaczyć, co się stało. Przeraźliwe odgłosy dochodziło z rowu. Zbliżając się do niego chłopak dostrzegł pitbulle i zadzwonił na numer alarmowy.

Reklama

- Justin był sam, kiedy to się stało, nie mogę tego przeżyć, to dla mnie najbardziej bolesne - opisuje jego matka.

Dodaje, że chłopiec walczył podczas ataku, kopał psy, które pogryzły też jego stopy. Na miejscu zjawiła się babcia Justina, która zaczęła przeganiać rozwścieczone bestie. Wtedy jeden z psów ugryzł ją w przedramię.

- Wszędzie była tylko krew - relacjonuje Ericka. Ciało jej syna było całe pokryte ranami i siniakami.

11-latek w krytycznym stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł wiele operacji. - Boję się nawet go przytulić, nie chcę go zranić - mówi Ericka.

Przestroga dla właścicieli psów

Zdarzenie miało miejsce 2 stycznia, zostało opisane przez portal yahoo!. W artykule podano, że właściciel psów został zatrzymany przez policję.

Matka 11-latka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia syna ze szpitala, by były przestrogą. - Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, kiedy widzisz biegającego wolno psa, zadzwoń pod numer alarmowy - podkreśliła.

- Po ataku nasze życie zmieniło się na zawsze - dodała.

W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie Justina. Do piątku, 13 stycznia, zebrano na niej 139 tys. dolarów.