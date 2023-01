Głowna nagroda w Mega Millions padła ostatnio 14 października 2022 roku. Przez kolejnych 25 losowań nikt nie "rozbił banku". Udało się to dopiero 13 stycznia, w piątek, szczęśliwcowi, który kupił los na stacji benzynowej w miejscowości Lebanon. Jego szanse wynosiły 1 do 302,6 mln.

Wygrana w Mega Millions. Dwie opcje dla zwycięzcy

Zwycięzca ma teraz do wyboru dwie opcje: może otrzymać całą wygraną w wysokości 1,35 mld dolarów (około 5,630 mld zł) rozłożoną na raty i wypłacaną przez kolejnych 29 lat lub otrzymać jednorazową wypłatę, jednak wówczas w wysokości 724,6 mln dolarów (3,1 mld zł).

Większość graczy preferuje mniejszą, ale szybszą opcję wypłaty gotówki.

Loteria Mega Millions. Rekordowe wygrane

Piątkowa wygrana to pierwsza główna nagroda, która padła w loterii Mega Milliions w stanie Maine. To również druga co do wysokości wygrana w Mega Millions w historii tej loterii oraz czwarta, wynosząca ponad miliard dolarów.

Rekordzistą w tej grze liczbowej pozostaje na razie szczęśliwiec, który wysłał zwycięski kupon w 2018 roku w Karolinie Południowej i wygrał 1,53 mld dolarów (6,624 mld zł).

Co ciekawe, w historii loterii piątek trzynastego nie jest wcale dniem pechowym - tego dnia gracze zgarniali główną nagrodę aż siedem razy.

W Mega Millions gra się w 45 stanach, a także w Dystrykcie Kolumbii i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Los kosztuje dwa dolary