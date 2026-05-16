USA ostrzegały. Tajwan niezwłocznie odpowiedział

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Władze Tajwanu oświadczyły, że wyspa jest już "suwerennym i niezależnym państwem demokratycznym". To odpowiedź na słowa Donalda Trumpa, który ostrzegł Tajpej przed formalnym ogłoszeniem niepodległości. Wypowiedzi prezydenta USA padły po jego spotkaniu z Xi Jinpingiem i wywołały obawy o możliwą zmianę polityki Waszyngtonu wobec Tajwanu oraz bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te
Tajwan odpowiada na ostrzeżenia Donalda Trumpa, na zdj. prezydent Tajwanu Lai Ching-teMapTiler / Anna WangAgencja FORUM

W skrócie

  • Władze Tajwanu ogłosiły, że wyspa ma już status suwerennego i niezależnego państwa demokratycznego jako odpowiedź na ostrzeżenia Donalda Trumpa po jego spotkaniu z Xi Jinpingiem.
  • Władze USA wyraziły zastrzeżenia wobec perspektywy formalnego ogłoszenia niepodległości przez Tajwan oraz wspomniały o możliwym pakiecie uzbrojenia i sprzedaży broni, co wzbudziło obawy o konsultacje z Chinami.
  • Wypowiedzi Trumpa dotyczące Tajwanu i przemysłu półprzewodników wywołały niepokój wśród sojuszników USA w regionie Indo-Pacyfiku, szczególnie w Japonii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władze Tajwanu stanowczo odpowiedziały na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który ostrzegł Tajpej przed formalnym ogłoszeniem niepodległości.

Biuro prezydenta Lai Ching-te podkreśliło, że wyspa już dziś funkcjonuje jako "suwerenne i niezależne państwo demokratyczne", a roszczenia Chin wobec Tajwanu są "bezpodstawne".

Oświadczenie pojawiło się kilka godzin po emisji wywiadu Trumpa dla Fox News. Amerykański przywódca sugerował w nim, że obecne władze Tajwanu mogą dążyć do formalnego zerwania z dotychczasowym statusem wyspy, co - jak stwierdził - byłoby "ryzykowne" i mogłoby doprowadzić do wojny z Chinami.

Trump ostrzega Tajwan. Zmiana po spotkaniu z Xi Jinpingiem

Komentarze Trumpa padły tuż po jego szczycie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. Według komunikatu chińskiego MSZ Xi miał ostrzec, że niewłaściwe podejście do kwestii Tajwanu może doprowadzić nawet do "konfliktu" między USA a Chinami.

Zobacz również:

Donald Trump w Chinach
Świat

Xi ostrzy zęby i grozi konfliktem. Trump zaskoczył odpowiedzią

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Sam Trump zapewnił, że polityka Waszyngtonu wobec Tajwanu "się nie zmieniła", ale jednocześnie dał do zrozumienia, że nie popiera formalnego ogłoszenia niepodległości przez wyspę. - Mają tam teraz kogoś, kto chce się uniezależnić. To ryzykowne - powiedział.

Tajwańska rzeczniczka Karen Kuo odpowiedziała, że Republika Chińska, czyli oficjalna nazwa Tajwanu, jest już "suwerennym i niezależnym krajem demokratycznym". Podkreśliła również, że prezydent Lai Ching-te konsekwentnie opowiada się za utrzymaniem status quo w relacjach z Pekinem.

Tajwan - USA. Spór o broń i półprzewodniki

Dodatkowe napięcia wywołały wypowiedzi Trumpa dotyczące sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi. Prezydent USA zasugerował, że rozważa wart 14 mld dolarów pakiet uzbrojenia dla wyspy i może podjąć decyzję "w stosunkowo krótkim czasie".

Trump przyznał też, że temat sprzedaży broni był omawiany podczas rozmów z Xi Jinpingiem. To wzbudziło niepokój ekspertów, ponieważ dotychczas Waszyngton unikał konsultowania takich kwestii z Pekinem.

Zobacz również:

Po wizycie w Chinach Trump nie dał jasnej odpowiedzi ws. dostaw broni dla Tajwanu
Świat

Dostawy broni dla Tajwanu pod znakiem zapytania. Jest reakcja władz wyspy

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Jeszcze większe kontrowersje wywołały słowa amerykańskiego prezydenta o tajwańskim przemyśle półprzewodników. Trump ponownie oskarżył Tajwan o "kradzież" przemysłu chipów USA i stwierdził, że producenci powinni przenosić działalność do Stanów Zjednoczonych, między innymi do Arizony.

Dla Tajpej byłby to poważny problem strategiczny. Władze wyspy od lat traktują dominację w produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników jako element odstraszający potencjalną agresję Chin. Tak zwana "krzemowa tarcza" ma zwiększać zainteresowanie USA bezpieczeństwem Tajwanu.

Konflikt wokół Tajwanu. Obawy sojuszników USA w regionie

Wypowiedzi Trumpa wywołały również niepokój w Japonii i innych państwach regionu Indo-Pacyfiku. Tokio od dawna ostrzega, że ewentualny konflikt wokół Tajwanu mógłby zagrozić bezpieczeństwu całej Azji Wschodniej.

Eksperci podkreślają, że nawet niewielka zmiana języka używanego przez Waszyngton wobec Tajwanu mogłaby zostać odebrana w Pekinie jako znaczące ustępstwo. Zdaniem analityków mogłoby to osłabić zaufanie amerykańskich sojuszników do gwarancji bezpieczeństwa USA i zachęcić Chiny do bardziej agresywnych działań wobec wyspy.

Źródło: "The Japan Times"

Zobacz również:

Marco Rubio zdradził, że podczas rozmów Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem padła kwestia Tajwanu
Świat

Trump rozmawiał z Xi, sekretarz stanu zdradza szczegóły. "To byłby błąd"

Marta Stępień
Marta Stępień
"Polityczny WF": Ile takich Lenzów jest w polskiej polityce?INTERIA.PL

Najnowsze