Breadson John zaginął 17 czerwca 2022 roku. Wtedy właśnie kontrola społeczna w domu chłopca w mieście Vancouver w stanie Waszyngton zgłosiła nieobecność dziecka.

We wcześniejszym oświadczeniu FBI zaznaczyło, że społeczność ma obawy o "dobro chłopca", a funkcjonariusze, którzy pracowali nad sprawą ośmiolatka, nigdzie nie mogli go znaleźć.

"W grudniu policja z Vancouver podała, że "członkowie rodziny, z którymi kontaktowali się detektywi, nie dostarczyli informacji o miejscu pobytu Breadsona" - donosi NBC News.

USA: Ośmiolatek odnalazł się po kilku miesiącach. Był w Missouri

Przełom w sprawie nastąpił w ostatni piątek - 17 lutego, kiedy chłopiec został odnaleziony bez szwanku. FBI podało, że dziecko udało się znaleźć z pomocą zastępców szeryfa w hrabstwie Jasper w stanie Missouri. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób ośmiolatek znalazł się w innym mieście, ani co tam robił.

Do odzyskania chłopca przyczyniła się informacja, że został on zabrany do hrabstwa Jasper w sierpniu. Po jego zniknięciu FBI podało, że dziecko może odwiedzić Hawaje, Arizonę, Waszyngton lub Sfederowane Stany Mikronezji.

Breadson, który ma pseudonim Brxsan, urodził się na Hawajach. Chłopiec mówi po angielski oraz w języku chuuk - inaczej zwanym językiem trukańskim, który pochodzi z Mikronezji. Blisko miesiąc temu opublikowano nowy plakat o zaginięciu ośmiolatka.