Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że najemnicy z tzw. Grupy Wagnera eksploatują zasoby naturalne w Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Sudanie i innych afrykańskich krajach , a "te nieuczciwe zdobycze są wykorzystywane do finansowania machiny wojennej Moskwy w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie".

- Nie popełniajcie błędu: ludzie w całej Afryce płacą wysoką cenę za praktyki wyzysku i łamanie praw człowieka przez Grupę Wagnera - powiedziała Thomas-Greenfield na posiedzeniu RB ONZ, poświęconym finansowaniu grup zbrojnych poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi w Afryce.

Reklama

Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia odpowiedział, że Thomas-Greenfield niepotrzebnie poruszyła kwestię "rosyjskiego wsparcia dla afrykańskich partnerów". - To ujawnia ich prawdziwe plany i cele - to, czego naprawdę potrzebują od krajów afrykańskich - powiedział Nebenzia, nie precyzując jednak, co dokładnie miał na myśli.

Na początku przyszłego tygodnia 193-osobowe Zgromadzenie Ogólne ONZ ma głosować nad projektem rezolucji, potępiającej anektowanie przez Rosję czterech częściowo okupowanych regionów na Ukrainie po przeprowadzeniu przez Moskwę pseudoreferendów.