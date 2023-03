USA: Oskarżony uciekł z sądu. Nagranie obiegło sieć

Dwie dodatkowe godziny wolności - tyle zyskał Edi Villalobos, mężczyzna z USA, który przed wysłuchaniem przez ławę przysięgłych uciekł z budynku sądu. Gdy tylko policjanci uwolnili go z kajdanek, nie tracił ani chwili i pędem puścił się do drzwi wejściowych. Brawurową ucieczkę uchwyciły kamery monitoringu. Mężczyźnie co prawda udało się opuścić budynek i chwilę ukrywać się "na mieście", ale funkcjonariusze przy pomocy mieszkańców wytropili zbiega.

Zdjęcie Mężczyzna skorzystał z chwili nieuwagi policjantów i uciekł z sądu / Washington County Sheriff's Office / YouTube