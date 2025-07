USA mają opuścić Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) - to najnowsze ustalenia "New York Post".

- Prezydent Trump zadecydował o wyjściu USA z UNESCO. To organizacja wspierająca woke - inicjatywy kulturowe i społeczne, całkowicie oderwane od zdroworozsądkowej polityki, na którą Amerykanie zagłosowali w listopadzie (2024 r. - red) - przekazała w rozmowie z dziennikiem Anna Kelly, zastępczyni rzeczniczki Białego Domu.

USA opuszczają UNESCO. Dlaczego?

Zarzuty o wspieranie kultury woke to niejedyne oskarżenie ze strony administracji Donalda Trumpa względem UNESCO.

Jak zauważa "New York Post", w lutym tego roku prezydent USA zarządził 90-dniową rewizję członkostwa w tej organizacji. Domniemanym powodem miało być wspieranie sprawy Palestyny oraz Chin, a także inicjatywy samego UNESCO.

Chodzi o wystosowane w latach 2023 i 2024 wezwanie do państw członkowskich, w którym zwrócono się o większą wrażliwość przy komunikowaniu w sprawach historii uprzedzeń rasowych i pracy nad walką z nimi.

W ocenie Białego Domu działania UNESCO są nacechowane antysemityzmem. "UNESCO użyło Rady Wykonawczej, by narzucić antyizraelskie i antyżydowskie działania, w tym oznaczenie świętych żydowskich miejsc jako 'światowego dziedzictwa palestyńskiego'" - wskazuje amerykański dziennik, powołując się na uzasadnienie ze strony Waszyngtonu.

Dodatkowo Donaldowi Trumpowi miał nie spodobać się fakt, że Chiny pełnią w UNESCO coraz większą rolę - są drugim największym płatnikiem tej organizacji, a jej reprezentanci pełnią tam funkcje kierownicze.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie Stany Zjednoczone opuszczą Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury.

USA opuszczają UNESCO. Po raz drugi

To drugi raz, gdy USA mają wyjść z UNESCO. Pierwsze wycofanie się z organizacji miało miejsce w 2017 roku - również za rządów Donalda Trumpa.

Z organizacji w tym samym czasie wycofał się Izrael. Wówczas również pojawiały się zarzuty o domniemany antysemityzm prezentowany w działaniach organizacji. Ten miał polegać na uznawaniu państwowości Palestyny przez UNESCO.

Zarzuty o uprzedzenia względem Izraela ze strony UNESCO ciągną się co najmniej od 2011 roku. Wówczas to Stany Zjednoczone, po tym jak organizacja przyjęła w swoje szeregi Palestynę, wycofały się z opłacania składek członkowskich - w tamtym czasie wynosiły one 80 mln dolarów rocznie i stanowiły 22 proc. budżetu organizacji.

Ostatecznie Stany wróciły do opłacania składek, jednak w 2017 roku Trump ponownie odniósł się do kwestii kosztów ponoszonych przez USA, by uzasadnić swoją decyzję o wycofaniu się z UNESCO.

USA a UNESCO. Krótki epizod powrotu

Do organizacji USA wróciły w 2023 roku za kadencji Joe Bidena. Wówczas to prezydent Stanów Zjednoczonych tłumaczył swoją decyzję koniecznością przeciwdziałania chińskim wpływom, które miałyby odgrywać rolę w UNESCO.

- Kiedy nie siedzimy przy stole, wpływając na przebieg rozmów i pomagając określić standardy i praktyki, to robi to ktoś inny; a tym kimś innym są prawdopodobnie Chiny - argumentował w czasie posiedzenia komisji senackiej Antony Blinken - ówczesny sekretarz stanu w administracji demokratów.

Z kolei francuski dziennik "Le Monde" pisał tak: "Stany Zjednoczone po cichu dostrzegły strategię chińskich wpływów w ramach wielostronnych instytucji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia czy UNESCO. Pod nieobecność Stanów Zjednoczonych Chiny stały się państwem wpłacającym najwyższą składkę - ok. 50 mln dolarów rocznie".

