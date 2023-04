Po przyjeździe na miejsce, policjanci zabezpieczyli substancję i poddali ją badaniom. Testy potwierdziły, że znalezione kryształy to metamfetamina, o wartości ponad 52 tys. dolarów.

Tata spakował plecak synowi

Chłopiec pytany przez śledczych zeznał, że dwie foliowe torebki włożył mu do plecaka tata. Policja wydała nakaz aresztowania 49-latka.

Mężczyzna został przesłuchany przez policję. Nie potwierdził, że to on umieścił w plecaku syna metamfetaminę. Według ustaleń śledczych Joseph Dombrowsky kilka dni wcześniej zażywał nie tylko ten narkotyk, lecz także tabletki ecstasy.

Reklama

Dombrowsky usłyszał zarzut zaniedbania dziecka. Obecnie 49-latek przebywa w więzieniu hrabstwa Pinellas.



Joseph Dombrowsky znany policji. Wcześniej przemycał narkotyki

Na co dzień Joseph Dombrowsky pracuje jako kierowca ciężarówki. To nie był pierwszy kontakt 49-latka z policją. Wcześniej został przyłapany na próbie przemytu narkotyków do Kanady. Wówczas wartość rynkowa znalezionych przy nim narkotyków wyniosła 2,5 mln dolarów.