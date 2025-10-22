Departament Skarbu USA ogłosił działania wymierzone w dwie największe rosyjskie spółki naftowe: Rosnieft i Łukoil. Jak poinformowano, OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych) wskazał szereg rosyjskich spółek zależnych rosyjskich gigantów.

Co więcej, wszystkie podmioty, które posiadają 50 proc. lub więcej udziałów w Rosnieft lub Łukoil zostaną poddane sankcjom, nawet wówczas gdy nie znalazły się na liście przedstawionej przez OFAC.

Jest to pierwszy przypadek w drugiej kadencji administracji Donalda Trumpa, gdy nakłada ona sankcje na Rosję związane z wojną w Ukrainie.

USA nakładają sankcje na Rosję. Uderzą w naftowych gigantów

Minister skarbu Scott Bessent oświadczył, że zarządzany przez niego departament jest gotowy na to, by podjąć kolejne kroki, by wymusić na Moskwie natychmiastowe wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie.

- Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla - powiedział.

Jak dodał, zachęca również amerykańskich sojuszników do przyłączenia się do akcji i "przestrzegania tych sankcji".

Do sytuacji odniósł się podczas konferencji prasowej Donald Trump wskazując, że "odczuł, że to czas na sankcje dla Rosji". Stwierdził też, że odwołał spotkanie z Putinem, bo uznał, że "nie było to w porządku".

Amerykański prezydent orzekł, że rozmowy z Putinem są "dobre", ale donikąd nie prowadzą.

Senat USA zgodnie co do projektów ustaw w sprawie Rosji

Tymczasem w komisji spraw zagranicznych Senatu USA przegłosowano trzy projekty ustaw dotyczących Rosji. Pierwszy dotyczy oficjalnego uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm - chodzi o porwania ukraińskich dzieci.

Drugi dotyczy nowelizacji ustawy o zamrożonych aktywach rosyjskich - 5 mld dolarów ma być umieszczone na koncie, z którego raz na kwartał Kijów mógłby otrzymywać 250 mln dolarów.

W trzecim z projektów chodzi o nałożenie sankcji na podmioty wspierające rosyjską agresję w Ukrainie. Los wszystkich wymienionych zależy teraz od ruchu Białego Domu.

