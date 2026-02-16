USA ogłaszają przełom. Reaktor jądrowy po raz pierwszy na pokładzie samolotu

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

W USA po raz pierwszy w historii na pokładzie samolotu przetransportowano mały reaktor jądrowy. Przedstawiciele resortów energii i obrony wskazują, że to historyczny przełom, umożliwiający szybkie przemieszczanie energii jądrowej dla celów wojskowych i cywilnych.

Wojskowy samolot transportowy US Air Force typu C-17 Globemaster stoi na pokrytym śniegiem pasie startowym, w tle widoczne są góry oraz drzewa, a także zima i zaśnieżony krajobraz.
Reaktor jądrowy na pokładzie samolotu C-17Photo by LEONARDO MUNOZAFP

W skrócie

  • Na pokładzie samolotu C-17 po raz pierwszy przetransportowano mikroreaktor jądrowy firmy Valar Atomics bez paliwa nuklearnego.
  • Minister energii Chris Wright oraz wiceszef Pentagonu Michael Duffey uznali to wydarzenie za przełom dla amerykańskiej energetyki i logistyki wojskowej.
  • Valar Atomics planuje rozpocząć testową sprzedaż mikroreaktorów w 2027 roku i osiągnąć pełną operacyjność handlową w 2028 roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na pokładzie samolotu C-17, w którym umieszczono mikroreaktor firmy Valar Atomics bez paliwa nuklearnego, polecieli sekretarz departamentu energii Chris Wright oraz wiceszef Pentagonu Michael Duffey.

Obaj urzędnicy uznali to wydarzenie za przełom w sferze amerykańskiej energetyki nuklearnej i logistyki wojskowej.

Przełom w energetyce jądrowej. Reaktor na pokładzie samolotu

- Przybliża nas to do przemieszczania energii nuklearnej w czasie i w miejsce, gdzie jest potrzebna, by nasi żołnierze mieli narzędzia do wygrywania bitew - powiedział Duffey.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa widzi w małych reaktorach jądrowych jeden ze sposobów poszerzania amerykańskiej produkcji energii. Trump w maju 2025 roku wydał cztery rozporządzenia w celu sprawniejszego rozmieszczania w kraju energii nuklearnej.

Zobacz również:

Pomorze. Awaria prądu. Tysiące odbiorców odciętych od zasilania
Pomorskie

Śnieg sparaliżował sieć energetyczną. Awaria prądu na Pomorzu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Celem ma być sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na energię w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i rozwijania sztucznej inteligencji.

    Testy sprzedaży mikroreaktorów już w przyszłym roku

    Przetransportowany w niedzielę mikroreaktor był nieco większy od minivana. Może on wyprodukować do 5 MW energii, co jest wystarczające dla 5 tys. gospodarstw domowych - powiedział prezes Valara Isaiah Taylor.

    Valar Atomics zamierza rozpocząć testową sprzedaż mikroreaktorów jądrowych w 2027 i osiągnąć pełną operacyjność handlową w 2028 r.

    Zwolennicy mikroreaktorów przedstawiają je również jako źródła energii, które można przemieścić w odległe miejsca zamiast generatorów na olej napędowy, które wymagają częstych dostaw paliwa. Sceptycy z kolei twierdzą, że nie dowiedziono zdolności mikroreaktorów do dostarczania energii w umiarkowanej cenie.

    Zobacz również:

    Amerykańscy żołnierze zajęli tankowiec Veronica III
    Świat

    Kluczowy tankowiec w rękach USA. Wielka akcja na wodach międzynarodowych

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze