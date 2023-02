USA odpowiadają za zniszczenie Nord Stream? Biały Dom dementuje

Amerykański dziennikarz śledczy stwierdził, że to służby Stanów Zjednoczonych wysadziły gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na dnie Morza Bałtyckiego. Napisał to na swoim blogu. Jego słowa zostały zacytowane przez "The Times". Seymour Hersh stwierdził, że atak został przeprowadzony we wrześniu ubiegłego roku na polecenie prezydenta Joe Bidena.

Biały Dom odpowiedział, że wpis Seymoura Hersha zarzucający Stanom Zjednoczonym, że stoją za eksplozjami gazociągów, jest "całkowicie fałszywy".

- To kompletna fikcja - powiedziała Adrienne Watson, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Podobnie wypowiedzieli się rzecznicy CIA i Departamentu Stanu.

USA i NATO nazwały wybuchy na Nord Stream "aktem sabotażu"

Rurociągi były projektami infrastrukturalnymi mającymi na celu transportowanie rosyjskiego gazu do Niemiec pod dnem Morza Bałtyckiego. Szwecja i Dania, w których strefach ekonomicznych doszło do wybuchów, uznały, że zostały wysadzone celowo. Ale dotąd nie podano, kto jest za to odpowiedzialny.

Stany Zjednoczone i NATO nazwały ten incydent "aktem sabotażu". Moskwa obwiniła wówczas Zachód o eksplozje, które spowodowały pęknięcie.

Budowa drugiej nitki gazociągu, Nord Stream 2, zaprojektowana w celu podwojenia ilości gazu, który Rosja mogłaby wysłać bezpośrednio do Niemiec pod morzem, została zakończona we wrześniu 2021 roku, ale nigdy nie została uruchomiona.

Seymour Hersh jest byłym reporterem "New York Timesa" i "New Yorkera", który zdobył wiele nagród (w tym Nagrodę Pulitzera) za swoje dziennikarstwo śledcze, m.in. o wojnie w Wietnamie i skandalu Abu Ghraib w 2004 roku po inwazji USA na Irak.

Ostatnio wywołał kontrowersje raportem kwestionującym wersję administracji Obamy o zabiciu w 2011 roku założyciela Al-Kaidy Osamy bin Ladena podczas operacji sił specjalnych USA, a także innym, oskarżającym syryjskich rebeliantów o zainscenizowanie w sierpniu 2013 roku ataku z użyciem środka nerwowego sarin na przedmieściach Damaszku, który zabił setki cywilów.