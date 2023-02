"Miliony Amerykanów staną w obliczu kryzysu finansowego, po tym jak na początku marca rząd USA zrezygnuje z bonów żywnościowych" - opisuje sprawę NBC. Program wspomagania osób o najniższych dochodach wszedł w życie w trakcie pandemii. Od 1 marca zostanie zakończony w 32 amerykańskich stanach, Dystrykcie Kolumbii, na Guam oraz Wyspach Dziewiczych USA.

Think tank Center on Budget and Policy Priorities szacuje, że w związku z decyzją wolne środki gospodarstw domowych zmniejszą się o co najmniej 95 dolarów (ok. 425 zł) w skali miesiąca. W tym samym czasie inflacja dotycząca produktów spożywczych w styczniu wyniosła 10 proc.

Reklama

Rząd USA rezygnuje z bonów żywnościowych. "Bardzo mi to pomagało"

63-letni weteran Charles Jones z Rockford mieszkający w stanie Illinois opisuje, że otrzymywał w ramach programu bony o wartości 281 dolarów (ok. 1260 zł). - Brak świadczenia będzie stanowił dla mnie poważne wyzwanie - podkreśla w rozmowie z NBC.

W ostatnim miesiącu mężczyzna przeniósł się z ze schroniska dla bezdomnych do kawalerki za 650 dolarów (ok. 2900 zł) miesięcznie. Jones otrzymuje również świadczenia z ubezpieczenia rentowego z Ubezpieczeń Społecznych. Przy braku bonów opłaty za czynsz i media pochłoną praktycznie cały jego dochód.



- Bardzo mi to pomagało, ale wiadomo jaki jest nasz rząd. Bogaci mają zostać bogaci, a biedni mają pozostać biedni - ocenia 63-latek.

O tym, że bony mocno pomogły Amerykanom, doskonale wie zastępca podsekretarza w Departamencie Rolnictwa USA, który zarządza programem SNAP. - Bony bardzo łagodziły wzrost cen. Od początku pomoc miała jednak charakter tymczasowy - zaznacza.

Bony żywnościowe w USA. Pomagały walczyć z ubóstwem

W październiku bony żywnościowe SNAP otrzymywało 42,3 mln Amerykanów. Bezpartyjny think tank Urban Institute z siedzibą w Waszyngtonie wskazuje, że program w ostatnim kwartale 2021 roku pomagał 4,2 mln osób utrzymywać się ponad granicą ubóstwa.

Illinois jest jednym z 32 stanów, które zezwoliły na przedłużenie świadczeń SNAP do 1 marca. Ale wiele innych - w tym Floryda, Arkansas, Georgia i Mississippi - zdecydowało się zakończyć program wcześniej, nawet w 2021 roku. Banki żywności twierdzą, że od tego czasu zaobserwowano przyrost liczby klientów.

W Georgii program bonów zakończono w maju. Przedstawiciele Atlanta Community Food Bank opisują, że liczba klientów wzrosła do grudnia o 34 proc. Eksperci potwierdzają, że program pomógł wielu Amerykanom wyjść z ubóstwa. - SNAP był naszym najskuteczniejszym narzędziem w walce z głodem - oceniła Dottie Rosenbaum z Centrum Priorytetów Budżetowych i Politycznych.

- Rodziny, które już teraz zmagają się z rosnącymi kosztami żywności i innymi wydatkami, bardzo mocno odczują brak bonów żywnościowych - podkreśliła specjalistka.