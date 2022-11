Do zdarzenia doszło w Święto Dziękczynienia ok 16:30 na stacji metra w Nowym Jorku. Na nagraniu zamieszczonym w sieci przez policjantów, widać ujęcia z przeciwległego peronu. Nagle policjanci zaczęli biec, wyprzedzając pasażerów. Policjanci zmierzali na drugą stronę, do leżącego na torach mężczyzny.

USA. Akcja ratunkowa w metrze. W sieci pojawiło się nagranie

Na krótkim wideo zobaczyć można, że zaniepokojeni pasażerowie otworzyli przed funkcjonariuszami bramkę. Po chwili na nagraniu można zobaczyć leżącego na torach mężczyznę i człowieka w niebieskim kapeluszu, który próbuje mu pomóc.



Policjanci szybko zeskoczyli na tory. Jak widać na nagraniu, jeden z policjantów zwrócił uwagę na to, że nadjeżdża metro. Na chwilę przed wjazdem pociągu udało się wyciągnąć mężczyznę, a także wydostać się wszystkim na peron.

Portal CBS New York przekazał, że nie wiadomo dlaczego 40-latek znalazł się na torach. Jak powiadomiono, mężczyzna trafił z lekkimi obrażeniami do szpitala.