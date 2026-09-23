W skrócie Marco Rubio wyraził obawy, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się na inne regiony, także przez incydenty hybrydowe lub nieporozumienia.

Rosja i Ukraina zadeklarowały zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni dotyczącym zboża i energii, co według Rubio może zmniejszyć globalne napięcia.

Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie; udział weźmie także prezydent Polski Karol Nawrocki.

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- Niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą, otwiera się w nowym oknie może rozprzestrzenić się na inne obszary, czy to poprzez atak hybrydowy, akt sabotażu czy nieporozumienie. Jakiś pilot może polecieć w złą stronę i nagle może dojść do działań bojowych - powiedział w środę sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku.

Rubio zaznaczył, że kwestia ta jest podnoszona podczas spotkań w wieku krajach, ponieważ "obawa jest realna". - Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób - wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo inne państwo - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

Zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Rubio: Coś, co może się wydarzyć

Sekretarz stanu USA przekazał również, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii.

- Jest to coś, co może się wydarzyć (...) To nie skończy wojny, ale myślę, że pod pewnymi względami może potencjalnie złagodzić część globalnych napięć i presji odczuwanych w związku z wojną. Dlatego zawsze jesteśmy otwarci na rozważenie takiej możliwości - dodał Rubio.

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po spotkaniu z przywódcą USA Donaldem Trumpem, że Kijów jest gotowy na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, otwiera się w nowym oknie. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej.

W rozmowie z dziennikarzami po środowym spotkaniu z Ławrowem Rubio zaznaczył, że Rosja i Ukraina zidentyfikowały energetykę jako strategiczne cele swoich działań wojennych. - W przypadku ropy i gazu ma to wpływ na cały świat, a w przypadku Ukrainy ma bardzo realny i natychmiastowy wpływ na codzienne życie ludzi - podkreślił.

Rubio opowiedział się za wypracowaniem ograniczonego zawieszenia broni w kwestii zboża i energii, ponieważ - jak zaznaczył - byłoby ono z korzyścią nie tylko dla Ukrainy i Rosji, lecz także całego świata. Ocenił, że wojna w Ukrainie nie zakończy się na polu bitwy, lecz dzięki wynegocjowanemu porozumieniu.

Władimir Putin zaproszony na szczyt G20. "Mamy nadzieję, że przyjmie zaproszenie"

Szef dyplomacji USA poinformował też, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie.

- Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem (Trumpem), ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że (Putin - red.) przyjmie to zaproszenie - powiedział Rubio, zapytany, czy jest planowany kolejny szczyt Trumpa z Putinem.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku Trump rozmawiał z Putinem "co najmniej" kilkanaście razy. - Nadal będziemy więc otwarci na dialog. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, które przyniosłoby konkretny rezultat, konkretny efekt - dodał.

Szczyt przywódców krajów G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska, którą będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.



