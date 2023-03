Niezwykła scena została uchwycona w piątek przez pracowników Parku Narodowego Jaskini Mamuciej w USA. "Oczy was nie mylą. Ta upiorna istota z nożyczkami zamiast rąk to żyjący w jaskiniach rak ucztujący na żabie, która... zarechotała" - napisano w opisie fotografii.

Zaobserwowany w Jaskini Mamuciej rak należy do gatunku Orconectes pellucidus. Spędza on większość czasu w strumieniach płynących przez groty.



Strażnicy parku zwrócili uwagę, że płazy zwykle nie zapuszczają się do środka jaskini. "Chociaż żaby są powszechnie spotykane w pobliżu wejść do jaskiń i czasami w pobliżu większych strumieni jaskiniowych, nie odwiedzają zazwyczaj tych samych obszarów, co jaskiniowe raki" - napisano.

Jaskinia Mamucia. Zaobserwowano rak jaskiniowego pożywiającego się żabą

Żaba najprawdopodobniej znalazła się w jaskini na skutek potężnych burz, które w ostatnim czasie nawiedziły Kentucky.

"Okresy ulewnych deszczy mogą zmyć do jaskini małych mieszkańców lasu, takich jak żaby, szczury i inne małe zwierzęta. Niestety, giną tam z powodu braku pożywienia, niemożności powrotu do normalnego środowiska lub niefortunnego spotkania z nożycorękimi" - poinformowali pracownicy parku.

Park Narodowy Jaskini Mamuciej w USA to największy system jaskiń na świecie. Tunele rozciągają się na długości ok. 675 km. Park ma łącznie obszar 213 km kw.

System jaskiń został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mieszka tam ponad 130 niezbadanych gatunków zwierząt.