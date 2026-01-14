W skrócie Donald Trump oświadczył, że USA "mogą zrobić wszystko" w sprawie Grenlandii, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Doradcy Danii i Grenlandii wskazali na "fundamentalne różnice zdań" z USA dotyczące przyszłości wyspy.

Grenlandia i Dania zadeklarowały chęć współpracy z USA, jednak bez zgody na podporządkowanie terytorium Stanom Zjednoczonym.

- Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy bardzo dobre relacje z Danią - mówił w Gabinecie Owalnym Donald Trump. Wcześniej w środę ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii spotkali się w Białym Domu z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Marco Rubio.

"Możemy zrobić wszystko". Donald Trump o Grenlandii

Amerykański prezydent po raz kolejny powtórzył, że Stany Zjednoczone "potrzebują" Grenlandii. - Jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa narodowego, w tym dla Danii - powiedział Trump. - Problem w tym, że Dania nie może nic zrobić, jeśli Rosja lub Chiny zechcą zająć Grenlandię, ale my możemy zrobić wszystko. Przekonaliście się o tym w zeszłym tygodniu w przypadku Wenezueli - dodał.

Jednocześnie prezydent USA stwierdził, że "nie może polegać" na Danii. - Myślę, że coś wymyślimy - zaznaczył, nawiązując do swoich planów względem autonomicznego terytorium.

"Fundamentalne różnice". Podsumowali rozmowy z Amerykanami

Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen oraz jego grenlandzka odpowiedniczka Vivian Motzfeldt po spotkaniu w Białym Domu mówili, że nadal istnieją "fundamentalne różnice zdań" ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie terytorium. Rasmussen podkreślał, że "nie udało się zmienić" stanowiska USA w sprawie Grenlandii.

- Nie odnieśliśmy takiego sukcesu, że nasz amerykański kolega powiedział: "Przepraszam, to było całkowite nieporozumienie, zrezygnowaliśmy z naszych ambicji". Wyraźnie istnieje różnica zdań - powiedział Rasmussen dziennikarzom w duńskiej ambasadzie w Waszyngtonie. - Zgodziliśmy się jednak, że warto spróbować usiąść na wysokim szczeblu i zbadać, czy istnieją możliwości uwzględnienia obaw prezydenta, jednocześnie szanując czerwone linie Królestwa Danii. Czy to będzie możliwe, tego nie wiem - dodał.

Rasmussen przyznał, że częściowo zgadza się z niektórymi uwagami prezydenta USA na temat bezpieczeństwa w Arktyce i że powinno się do niego podchodzić poważniej, niż wcześniej. Zaznaczył jednak, że obecna umowa z USA pozwala Amerykanom na zwiększenie obecności wojskowej i przypomniał, że w czasach zimnej wojny na Grenlandii znajdowało się 17 instalacji wojskowych i niemal 10 tys. żołnierzy USA, podczas gdy obecnie jest to tylko jedna baza i 200 osób. - To nie była nasza decyzja. To było stanowisko USA - zauważył.

Szef MSZ powiedział też, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla wyspy ze strony Rosji lub Chin. Zaznaczył też, że Dania i Grenlandia unikały inwestycji z Chin, a grenlandzkie władze wprowadziły mechanizm prześwietlania inwestycji pod kątem bezpieczeństwa.

Motzfeld powiedziała z kolei, że Grenlandia chce zwiększenia współpracy z USA, lecz nie kosztem bycia własnością Ameryki. - Chciałabym powiedzieć, jak ważne z naszej strony jest wzmocnić naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nie znaczy, że chcemy być własnością USA - powiedziała.

Rasmussen przypomniał natomiast, że grenlandzki rząd ma poparcie 75 proc. mieszkańców wyspy i jasno wyraził chęć pozostania częścią Królestwa Danii w przewidywalnej przyszłości.

