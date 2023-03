Była nauczycielka ekonomii domowej Serena Cator z McLoud w stanie Oklahoma (USA) została oskarżona o rzekome prześladowanie i uwodzenie 10 nieletnich osób za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kobieta miała wysyłać swoje nagie zdjęcia uczniom, a w zamian prosiła o takie same fotografie. W listopadzie ubiegłego roku wszczęto przeciwko 43-latce dochodzenie po tym, jak jedna z uczennic opowiedziała swojej matce, że nauczycielka uprawia seks z nieletnimi.

USA: Nauczycielka wysyłała nagie zdjęcia nieletnim

- Otrzymaliśmy informacje od szkoły w listopadzie 2022 roku, więc dochodzenie rozpoczęło się wtedy - powiedział szef policji McLoud, Kyle Webb. Jak dodał, zajęło to trochę czasu, ponieważ było to szczegółowe dochodzenie. Sprawa została przekazana prokuratorowi, który złożył przeciwko kobiecie trzy zarzuty.

Dokumenty, na które powołuje się portal stacji Fox25 w Oklahomie wskazują, że 43-latka wymieniała wiadomości o podtekście seksualnym z kilkoma uczniami w wieku od 14 do 18 lat.

- Myślę, że jedną rzeczą, którą ludzie muszą zrozumieć, jest to, że nie zawsze sprawcą jest osoba płci męskiej, a ofiara płci żeńskiej - zaznaczył Webb. Według niego ludzie czasem patrzą na to w inny sposób, ponieważ nie są przyzwyczajeni do takich sytuacji.