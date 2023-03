USA: Policja poszukuje nastolatków

Władze powiadomiły, że do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 22. - Ludzie są dotknięci, to była ich własność, to jest ich kościół - powiedział w rozmowie z Fox 5 o. Sean Suckiel.

Duchowny przyznał, że od czterech lat, kiedy jest w parafii, nie doszło do podobnego incydentu.

Rzeźba przedstawiająca anioła była darowizną od wiernych. Funkcjonariusze policji oszacowali jej wartość na około 500 dolarów (ponad 2 tys. zł).

W sprawie żaden z nastolatków nie został jeszcze zatrzymany. Policja zaapelowała, by osoby, które mają informacje na temat zdarzenia, skontaktowały się z funkcjonariuszami.