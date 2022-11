USA: Największa w historii kumulacja w Powerball wciąż rośnie. Do wygrania 1,9 mld dolarów

Oprac.: Aleksander Żuławnik Świat

W sobotę wieczorem w USA odbyło się losowanie Powerball. Główna wygrana w loterii nie padła od 3 sierpnia. Pula wzrosła od tego czasu do największej w historii świata kwoty - 1,6 miliarda dolarów. Żadnemu z graczy ponownie nie udało się skreślić zwycięskich liczb, co oznacza kolejną kumulację. W poniedziałek do wygrania będzie 1,9 miliarda dolarów.

Zdjęcie Główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball nie padła od 3 sierpnia / Genaro Molina / Los Angeles Times / Getty Images