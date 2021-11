"12-tonowe drzewko zostało przywiezione z posiadłości rodziny Price'ów w Elkton, w stanie Maryland. Pochodzi z tamtego stanu po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia tej tradycji blisko 90 lat temu" - podało amerykańskie radio publiczne NPR, nazywając wydarzenie rozpoczęciem w Nowym Jorku sezonu świątecznego.

Gwiazda Swarovskiego pokryta trzema milionami kryształów

Świerk wysokości ponad 24 metrów został ścięty w czwartek i załadowany przy użyciu dźwigu na przyczepę ciężarówki. Przemierzył drogę ok. 225 km do Nowego Jorku. Jego przetransportowanie wymagało zezwoleń władz ze stanów Maryland, Delaware i New Jersey, ze względu na ponadgabarytowe rozmiary. Dla zapewnienia bezpieczeństwa potrzebna też była eskorta policji.

Około 85-letnie drzewko rozświetli w sezonie świątecznym ponad 50 tys. różnokolorowych lampek LED z użyciem ok. 127 kilometrów przewodów. Zwieńczy je ważącą 408 kg gwiazda Swarovskiego pokryta trzema milionami kryształów.

Jak powiedzieli w programie NBC "Today" ofiarodawcy Devon i Julie Price, martwili się o to, że świerk może powalić burza.

- To niesamowite mieć takie drzewo w Nowym Jorku w najlepszym czasie, prawdopodobnie na największej scenie, na jakiej kiedykolwiek mogło się pojawić i przynieść radość i szczęście milionom ludzi, którzy, miejmy nadzieję, odwiedzą Nowy Jork w okresie świątecznym - mówił Devon Price cytowany przez portal "Gothamist".

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to wyjątkowy czas, to magiczne, że nasze drzewo jest wizytówką Nowego Jorku - dodała Julie Price.

Choinkę znaleziono już w marcu

Główny ogrodnik Rockefeller Center, Erik Pauze, wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem "Baltimore Sun", że znalazł tegoroczną choinkę w marcu.

Ceremonia zapalenia świateł na drzewku w Rockefeller Center była zorganizowana po raz pierwszy w 1933 roku. Tegoroczna wydarzenie będzie transmitowała na żywo 1 grudnia telewizja NBC.

Po zakończeniu sezonu świątecznego choinka zostanie wykorzystana jako surowiec na budowę domu dla wybranej rodziny. Organizacja Habitat for Humanity zużyje na to tarcicę z drzewa. Zwyczaj ten jest praktykowany od 2007 roku.

Choinka w Rockefeller Center będzie wystawiona na widok publiczny do niedzieli 16 stycznia 2022 roku.