Fotografka Amie Medeiros w zeszłą sobotę natknęła się na rekina leżącego na plaży, u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Zwierzę leżało na boku, z otwartą paszczą na piasku pokrytym lodem. Fotografka uwieczniła ten niecodzienny moment na zdjęciach, które opublikowała na Instagramie. Kobieta przyznała, że nie spodziewała się takiego widoku podczas zimowego spaceru.

Instagram Post Rozwiń

Temperatura w okolicy Cold Storage Beach, gdzie znaleziono zwierzę, spadła w weekend sporo poniżej zera, jednak rekin śledziowy, jak podaje "The New York Post" prawdopodobnie zmarł nie w wyniku wyziębienia, lecz na skutek obrażeń. Na zdjęciach autostwa Amie Medeiros widać, że nad płetwami zwierzę ma rany.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Siarczyste mrozy w USA. Rekord zimna

Stany Zjednoczone borykają się z rekordowo niskimi temperaturami. W weekend ostrzeżenia przed mrozami i wichurami wystosowano do ponad 20 mln mieszkańców północno-wschodniej części kraju, w tym stanów Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut i Nowy Jork. Odczuwalna temperatura spadła tam do około minus 20 stopni Celsjusza.

W piątkowy wieczór odnotowano nowy rekord najniższej temperatury w Stanach Zjednoczonych. Na szczycie Mount Washington w New Hampshire odczuwalna temperatura wynosiła minus 77 stopni Celsjusza.