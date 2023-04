Wszystko, co mam, to akt zgonu

Akt zgonu wydany przez urzędnika hrabstwa Wayne wskazuje, że 35-latka zmarła z powodu "krwotoku poporodowego" i "komplikacji po wielokrotnym cięciu cesarskim".

Pouncey powiedział, że zastanawia się, czy lekarze zrobili wszystko, by uratować jej córkę. - Nie rozmawiałam z nikim ze szpitala. Nic od nich nie otrzymałam. Wszystko, co mam, to akt zgonu - powiedziała kobieta.

Rzecznik Centrum Medycznego Detroit, które obejmuje Szpital Uniwersytecki Harper, wydał komunikat, w którym stwierdził, że nie może komentować śmierci Washington.

"Nasze myśli i modlitwy kierujemy do rodziny z powodu utraty ukochanej osoby" - czytamy w oświadczeniu. "Nie możemy omawiać szczegółów dotyczących leczenia jakiejkolwiek osoby ze względu na przepisy dotyczące prywatności pacjentów" - dodano.

Śmiertelność rodzących kobiet rośnie

CNN zauważa, że zgodnie z najnowszymi danymi Narodowego Centrum Statystyk Zdrowia wskaźnik śmiertelności rodzących kobiet w Stanach Zjednoczonych znacznie wzrósł w 2021 roku, a czarnoskóre kobiety umierały 2,6 razy częściej niż białe. Eksperci obawiają się, że problem się nasilać.

Pouncey wzywa członków rodzin ciężarnych i rodzących kobiet, aby pomagali swoim bliskim, zadawali pytania i domagali się, aby lekarze i pielęgniarki przełamywali terminologię medyczną.

- Martwię się o każdą matkę - mówi kobieta. - Nigdy, przenigdy nie popełniaj błędu, który popełniłam, pozwalając swojemu dziecku pójść do szpitala samej. Musimy zwracać większą uwagę na to, co się dzieje - podkreśliła.