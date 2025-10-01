W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział na słowa amerykańskiego sekretarza Departamentu Wojny Pete’a Hegsetha o konieczności przygotowania się do wojny w celu zapewnienia pokoju.

Obie strony - USA i Rosja - podkreślają wzmacnianie własnych sił zbrojnych jako sposób na osiągnięcie pokoju i odstraszanie przeciwnika.

Szef Departamentu Wojny USA Pete Hegseth powiedział we wtorek, że celem armii USA jest utrzymanie pokoju przez siłę i gotowość do działania. Ta deklaracja amerykańskiego polityka doczekała się komentarza ze strony Moskwy.

- My również wolimy wzmacniać nasze siły zbrojne na wszelkie możliwe sposoby, pozostając jednocześnie pełnymi zwolennikami pokoju i otwartymi na rozwiązywanie wszystkich problemów, w tym kryzysu ukraińskiego, poprzez negocjacje dyplomatyczne i kontakty polityczne - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik Kremla został zapytany również o wywiad, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów jest gotowy w przyszłości próbować odzyskać swoje terytorium wyłącznie drogą dyplomatyczną.

- W procesie negocjacji nastąpiła przerwa - stwierdził Pieskow. Dodał, że Kijów, który oskarżył Moskwę o stawianie bezpodstawnych żądań równoznacznych z kapitulacją, "najwyraźniej nie spieszy się ze wznowieniem rozmów".

Kreml odpowiada USA. Chodzi o słowa szefa Departamentu Wojny

Wypowiedź Dmitrija Pieskowa o wzmacnianiu sił zbrojnych odnosi się do słów, które Pete Hegseth powiedział podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem.

- Od tej chwili jedyną misją Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa - mówił wówczas szef Pentagonu.

- Mówię to naszym wrogom. Pokój przez siłę. Dzięki temu etosowi wojowników przywracamy to. Jak powiedział słusznie prezydent Donald Trump, mamy najpotężniejszą, najsilniejszą i najlepszą armię na planecie. Nikt nie jest w stanie nas tknąć, jesteśmy bezkonkurencyjni - podkreślił.

- Naszym priorytetem jest bycie silnym, abyśmy mogli po pierwsze zapobiegać wojnie - stwierdził sekretarz.

