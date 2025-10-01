USA mówiły o "przygotowaniach do wojny". Kreml przedstawia stanowisko
- Rosja również woli wzmacniać swoje siły zbrojne w dążeniu do pokoju - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To odpowiedź na słowa sekretarza Departamentu Wojny USA Pete'a Hegsetha, który oznajmił, że USA "muszą przygotować się do wojny, aby zapewnić pokój". Pieskow dodał również, że w negocjacjach pokojowych z Ukrainą "nastąpiła przerwa".
W skrócie
- Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział na słowa amerykańskiego sekretarza Departamentu Wojny Pete’a Hegsetha o konieczności przygotowania się do wojny w celu zapewnienia pokoju.
- Obie strony - USA i Rosja - podkreślają wzmacnianie własnych sił zbrojnych jako sposób na osiągnięcie pokoju i odstraszanie przeciwnika.
Szef Departamentu Wojny USA Pete Hegseth powiedział we wtorek, że celem armii USA jest utrzymanie pokoju przez siłę i gotowość do działania. Ta deklaracja amerykańskiego polityka doczekała się komentarza ze strony Moskwy.
- My również wolimy wzmacniać nasze siły zbrojne na wszelkie możliwe sposoby, pozostając jednocześnie pełnymi zwolennikami pokoju i otwartymi na rozwiązywanie wszystkich problemów, w tym kryzysu ukraińskiego, poprzez negocjacje dyplomatyczne i kontakty polityczne - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Rzecznik Kremla został zapytany również o wywiad, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów jest gotowy w przyszłości próbować odzyskać swoje terytorium wyłącznie drogą dyplomatyczną.
- W procesie negocjacji nastąpiła przerwa - stwierdził Pieskow. Dodał, że Kijów, który oskarżył Moskwę o stawianie bezpodstawnych żądań równoznacznych z kapitulacją, "najwyraźniej nie spieszy się ze wznowieniem rozmów".
Kreml odpowiada USA. Chodzi o słowa szefa Departamentu Wojny
Wypowiedź Dmitrija Pieskowa o wzmacnianiu sił zbrojnych odnosi się do słów, które Pete Hegseth powiedział podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem.
- Od tej chwili jedyną misją Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa - mówił wówczas szef Pentagonu.
- Mówię to naszym wrogom. Pokój przez siłę. Dzięki temu etosowi wojowników przywracamy to. Jak powiedział słusznie prezydent Donald Trump, mamy najpotężniejszą, najsilniejszą i najlepszą armię na planecie. Nikt nie jest w stanie nas tknąć, jesteśmy bezkonkurencyjni - podkreślił.
- Naszym priorytetem jest bycie silnym, abyśmy mogli po pierwsze zapobiegać wojnie - stwierdził sekretarz.
Źródło: Reuters