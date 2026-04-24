W skrócie Dwa amerykańskie samoloty typu Boeing KC-46A Pegasus mogły naruszyć zakaz wkraczania w hiszpańską przestrzeń powietrzną, na co wskazują dane z serwisu FlightRadar24.

Rząd Hiszpanii odmówił Stanom Zjednoczonym możliwości korzystania z hiszpańskiej przestrzeni powietrznej i baz wojskowych w związku z operacją militarną skierowaną przeciwko Iranowi.

Według doniesień mediów w Pentagonie pojawiła się propozycja zawieszenia członkostwa Hiszpanii w NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na mapie serwisu FlightRadar24 zauważono dwa samoloty typu Boeing KC-46A Pegasus.

Mimo zakazu ustanowionego przez rząd w Madrycie trasa amerykańskich jednostek kierujących się w stronę Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie, obejmując po drodze hiszpańską przestrzeń powietrzną.

Do tej pory żadna ze stron nie skomentowała tych doniesień.

Hiszpania przeciwna atakowi na Iran. Sanchez odmawia wsparcia

Zakaz wkraczania w przestrzeń powietrzną Hiszpanii nie był jednym, jaki Madryt zakomunikował Stanom Zjednoczonym po rozpoczęciu operacji militarnej 28 lutego.

Amerykanie nie dostali również pozwolenia na korzystanie z baz znajdujących się na południu kraju, jeśli celem byłoby użycie ich do ataków na Iran.

Szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przedstawił krytyczne stanowisko Madrytu względem wojny, określając izraelsko-amerykańską operację mianem "kompletnej katastrofy".

- Jesteśmy suwerennym państwem, które nie chce brać udziału w nielegalnych wojnach - mówił, uzasadniając decyzję o odmowie wsparcia USA poprzez udostępnienie baz.

Trump uderza w państwa NATO. Doniesienia z Pentagonu

Donald Trump wielokrotnie uderzał w kraje Europy, szczególnie Włochy i Hiszpanię, wyrażając frustrację brakiem podjętych z ich strony działań oraz prezentowanym stanowiskiem.

Media donosiły o planach ukarania sojuszników z NATO, czego przejawem mogłoby być na przykład przeniesienie amerykańskich wojsk z krajów, które nie udzieliły USA wsparcia.

Podobne informacje przekazał w piątek Reuters, któremu udało się dotrzeć do treści wewnętrznego e-maila Pentagonu. Jak donosi agencja, znalazła się w nim między innymi propozycja zawieszenia członkostwa Hiszpanii w NATO.

