USA: Mieszkała z ciałem męża przez osiem miesięcy. Nie miała o tym pojęcia

Zadzwonił do żony z błahą sprawą i była to ich ostatnia rozmowa. 53-letni Richard Maedge z amerykańskiego stanu Illinois wkrótce potem odebrał sobie życie we własnym domu, a dokładniej - w schowku na ubrania pod schodami. Przez osiem miesięcy nikt nie odnalazł jego ciała, chociaż małżonka oraz policjanci przeszukujący budynek wyczuwali niemiły zapach. Kobieta odkryła zwłoki dopiero, gdy szukała ozdób choinkowych przed świętami.

Zdjęcie Ciało 53-latka było tak ukryte, że żona nie znalazła go przez osiem miesięcy / YouTube/Fox / 123RF/PICSEL