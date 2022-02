USA: Matka Bidena wolała spać na podłodze niż w łóżku królowej brytyjskiej

Oprac.: Norbert Amlicki Świat

"Joe Biden wyznał brytyjskiej scenarzystce Georgii Pritchet, że jego pochodząca z Irlandii matka pisała wiersze o swojej nienawiści do Anglików" - poinformował "The Guardian". Jean, matka prezydenta USA, miała wzywać Boga w swoich poematach do "rozgromienia" Anglików i zesłania "krwawego deszczu".

Zdjęcie Joe Biden / ANNA MONEYMAKER / Getty Images