USA: Masakra w Memphis. 19-latek zabił cztery osoby w osiem godzin

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Cztery osoby zginęły, a trzy zostały ranne, gdy 19-latek terroryzował Memphis w stanie Tennessee. Podejrzany jeździł samochodem po mieście i otworzył ogień w co najmniej siedmiu miejscach. - To szaleństwo trwało niemal osiem godzin - podały amerykańskie media. Mężczyzna był wcześniej karany, lecz warunkowo wypuszczono go na wolność.

Zdjęcie Próba zatrzymania 19-latka trwała niemal osiem godzin / Twitter @Breck_Worsham / @nojumper / Twitter