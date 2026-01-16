USA mają zakusy na Grenlandię. Ekspert wskazał motywacje Trumpa

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Grenlandia stała się przedmiotem zainteresowania Donalda Trumpa ze względu na zbliżającą się 250. rocznicę niepodległości USA - uważa Carlo Masala, profesor Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. W jego ocenie Stany Zjednoczone mają wiele innych opcji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ekspert odniósł się także do wysłanych na wyspę europejskich wojsk.

Grenlandia. Ekspert: Donald Trump chce przejąć wyspę na 250-lecie USA
Grenlandia. Ekspert wprost: Donald Trump chce przejąć wyspę na 250-lecie USAAnna Moneymaker / Staff / AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Prof. Carlo Masala stwierdził, że zainteresowanie Donalda Trumpa Grenlandią nie wynika z kwestii bezpieczeństwa.
  • Profesor wskazał, że Amerykanie mają wiele innych opcji zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
  • Europejska misja wojskowa na Grenlandii jest według Masali próbą gry na czas w negocjacjach.
  • Donald Trump nie wyklucza siłowego przejęcia Grenlandii i stawia tę kwestię w kontekście narodowego bezpieczeństwa.
- Nie chodzi o bezpieczeństwo. Gdyby chodziło o bezpieczeństwo, to Amerykanie mieliby wszelkie możliwości, by je zapewnić - powiedział prof. Carlo Masala w telewizyjnej dyskusji w ZDF.

Zdaniem autora książki pt. "Jeśli wygra Rosja" Trump chce przejąć Grenlandię, bo na tegorocznych obchodach 250. rocznicy niepodległości USA pragnie być przedstawiony jako prezydent, który powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych o największą wyspę świata.

Masala trwającą europejską wojskową misję rozpoznawczą na Grenlandii, w której uczestniczą także niemieccy żołnierze, interpretuje jako próbę gry na czas.

    Europejczycy mają liczyć na to, że w ten sposób uda im się wciągnąć Trumpa w tak długie negocjacje aż w końcu straci zainteresowanie sprawą. - To jedyna możliwość, jaką mamy - przekonuje niemiecki ekspert.

    USA. Trump ma zakusy na Grenlandię. Nie wykluczył zbrojnego zajęcia wyspy

    Obchody 250. rocznicy niepodległości USA planowane są jako ogólnokrajowe wydarzenie, z kulminacją 4 lipca 2026 r.

    14 czerwca, w Dniu Flagi, w Białym Domu odbyć się ma gala mieszanych sztuk walki federacji UFC. Impreza ta zbiegnie się w czasie z 80. urodzinami Trumpa.

    Republikanin regularnie powtarza, że Grenlandia jest potrzebna USA jako powód podając narodowe bezpieczeństwo. Nie wyklucza przy tym zbrojnego przejęcia tej arktycznej wyspy.

    W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

