Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że podstawowym warunkiem do zapewnienia bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest istnienie dwóch niezależnych państw - Izraela oraz przyszłej niepodległej Palestyny. Jednocześnie podkreślił, że aby taki plan mógł być zrealizowany, konieczne jest wsparcie ze strony izraelskich władz.

Netanjahu nie dopuści do powstania niezależnego państwa palestyńskiego

Do sytuacji postanowił się odnieść premier Izraela. Na konferencji prasowej powiedział, że nie zgadza się na plany Stanów Zjednoczonych, które zakładają utworzenie państwa palestyńskiego po zakończeniu konfliktu. Dodał, że jego kraj będzie kontynuować działania w Gazie "aż do całkowitego zwycięstwa", co oznacza rozbrojenie Strefy Gazy i pełną kontrolę nad jej terytorium.