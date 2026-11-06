W skrócie Jared Kushner poinformował o amerykańskich rozmowach z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

W przyszłym tygodniu w Abu Zabi odbędą się trójstronne negocjacje pokojowe z udziałem przedstawicieli USA, Rosji oraz Ukrainy.

Administracja USA wskazała pięć celów bezpieczeństwa, w tym stworzenie kanałów komunikacji kryzysowej oraz działań ograniczających ryzyko eskalacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o najnowszych działaniach Stanów Zjednoczonych i ich celach w kontekście Europy przekazał w mediach społecznościowych specjalny wysłannik Donalda Trumpa Jared Kushner.

Jak poinformował, USA odbyły "owocne i merytoryczne rozmowy z Ukrainą, NATO oraz europejskimi partnerami". Dotyczyły one dwóch kwestii - gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa.

W kolejnym wpisie dyplomata doprecyzował, że amerykański prezydent "przeprowadził ważną rozmowę z kilkoma europejskimi przywódcami".

Rozwiń

USA przedstawiły plan na pokój w Ukrainie. Zapowiedział szersze negocjacje

"Naszym celem jest uwzględnienie obaw wszystkich stron, dotyczących bezpieczeństwa poprzez praktyczne, uzgodnione wspólnie rozwiązania, które zmniejszą ryzyko przyszłych konfliktów" - zadeklarował dyplomata.

Kushner przypomniał w tym kontekście o trójstronnych negocjacjach pokojowych z udziałem Amerykanów, Rosjan i Ukraińców, które w przyszłym tygodniu mają odbyć się w Abu Zabi. "Współpracujemy z obiema stronami nad opracowaniem konkretnych propozycji" - zapewnił.

"Będziemy prowadzić ścisłe konsultacje z naszymi europejskimi partnerami przy okazji tych spotkań, a jeśli uda się osiągnąć postępy, będziemy dążyć do przejścia na szerszy format wielostronny z ich bezpośrednim udziałem" - przekazał.

Rosja - Europa. Amerykanie przedstawili pięć celów

W kolejnym wpisie specjalny wysłannik odniósł się do szerszego kontekstu relacji na linii Europa - Rosja.

"Od ponad 30 lat Europa i Rosja zmagają się z zadaniem stworzenia trwałych ram bezpieczeństwa. Dziesięciolecia nieufności, sprzeczne interesy w zakresie bezpieczeństwa oraz katastrofalne skutki tej wojny sprawiają, że jest to niezwykle trudne wyzwanie" - zauważył.

Rozwiń

W tym kontekście Kushner przedstawił "niektóre z celów, które przewodzą naszym bieżącym dyskusjom".

"Skupiamy się na pięciu głównych celach: stałych konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa, niezawodnej komunikacji kryzysowej, większej przejrzystości wojskowej, wzajemnych działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka eskalacji oraz trwałych ramach zapewniających długoterminowe bezpieczeństwo i stabilność w Europie" - napisał.

Zaznaczył przy tym, że ustalenia muszą "w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną oraz niezależność decyzyjną każdego państwa". "NATO pozostanie centralnym elementem europejskiej obrony zbiorowej, a niniejsza inicjatywa będzie opierać się na istniejących instytucjach i zobowiązaniach" - dodał.

W ocenie amerykańskiej administracji stworzenie odpowiedniej struktury bezpieczeństwa to kwestia kluczowa "dla zakończenia wojny w Ukrainie i przejścia od konfliktu do warunków umożliwiających trwały pokój".

"Będziemy intensywnie współpracować ze wszystkimi stronami, dążąc do realizacji celu prezydenta Trumpa, jakim jest osiągnięcie kompleksowego i trwałego pokoju" - zakończył.



