Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

USA mają plan na zakończenie wojny. Przedstawiono pięć celów

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Stany Zjednoczone przedstawiły pięć celów, którymi kierują się w kontekście prób zakończenia wojny w Ukrainie i zbudowania stabilnej struktury bezpieczeństwa w Europie. Wśród nich znalazły się m.in. "stałe konsultacje" z Rosją oraz "większa przejrzystość wojskowa".

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Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin na tle mapy frontu wojny w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie. USA mają plan, przedstawiły pięć celówDeep State Map / Aaron Schwartz / Stringer / Ed Ram / Stringer / Contributor / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Jared Kushner poinformował o amerykańskich rozmowach z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.
  • W przyszłym tygodniu w Abu Zabi odbędą się trójstronne negocjacje pokojowe z udziałem przedstawicieli USA, Rosji oraz Ukrainy.
  • Administracja USA wskazała pięć celów bezpieczeństwa, w tym stworzenie kanałów komunikacji kryzysowej oraz działań ograniczających ryzyko eskalacji.
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Informację o najnowszych działaniach Stanów Zjednoczonych i ich celach w kontekście Europy przekazał w mediach społecznościowych specjalny wysłannik Donalda Trumpa Jared Kushner

Jak poinformował, USA odbyły "owocne i merytoryczne rozmowy z Ukrainą, NATO oraz europejskimi partnerami". Dotyczyły one dwóch kwestii - gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa.

W kolejnym wpisie dyplomata doprecyzował, że amerykański prezydent "przeprowadził ważną rozmowę z kilkoma europejskimi przywódcami".

USA przedstawiły plan na pokój w Ukrainie. Zapowiedział szersze negocjacje

"Naszym celem jest uwzględnienie obaw wszystkich stron, dotyczących bezpieczeństwa poprzez praktyczne, uzgodnione wspólnie rozwiązania, które zmniejszą ryzyko przyszłych konfliktów" - zadeklarował dyplomata.

Kushner przypomniał w tym kontekście o trójstronnych negocjacjach pokojowych z udziałem Amerykanów, Rosjan i Ukraińców, które w przyszłym tygodniu mają odbyć się w Abu Zabi. "Współpracujemy z obiema stronami nad opracowaniem konkretnych propozycji" - zapewnił.

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"Będziemy prowadzić ścisłe konsultacje z naszymi europejskimi partnerami przy okazji tych spotkań, a jeśli uda się osiągnąć postępy, będziemy dążyć do przejścia na szerszy format wielostronny z ich bezpośrednim udziałem" - przekazał.

Rosja - Europa. Amerykanie przedstawili pięć celów

W kolejnym wpisie specjalny wysłannik odniósł się do szerszego kontekstu relacji na linii Europa - Rosja

"Od ponad 30 lat Europa i Rosja zmagają się z zadaniem stworzenia trwałych ram bezpieczeństwa. Dziesięciolecia nieufności, sprzeczne interesy w zakresie bezpieczeństwa oraz katastrofalne skutki tej wojny sprawiają, że jest to niezwykle trudne wyzwanie" - zauważył.

W tym kontekście Kushner przedstawił "niektóre z celów, które przewodzą naszym bieżącym dyskusjom".

"Skupiamy się na pięciu głównych celach: stałych konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa, niezawodnej komunikacji kryzysowej, większej przejrzystości wojskowej, wzajemnych działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka eskalacji oraz trwałych ramach zapewniających długoterminowe bezpieczeństwo i stabilność w Europie" - napisał.

Zaznaczył przy tym, że ustalenia muszą "w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną oraz niezależność decyzyjną każdego państwa". "NATO pozostanie centralnym elementem europejskiej obrony zbiorowej, a niniejsza inicjatywa będzie opierać się na istniejących instytucjach i zobowiązaniach" - dodał.

W ocenie amerykańskiej administracji stworzenie odpowiedniej struktury bezpieczeństwa to kwestia kluczowa "dla zakończenia wojny w Ukrainie i przejścia od konfliktu do warunków umożliwiających trwały pokój".

"Będziemy intensywnie współpracować ze wszystkimi stronami, dążąc do realizacji celu prezydenta Trumpa, jakim jest osiągnięcie kompleksowego i trwałego pokoju" - zakończył.

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