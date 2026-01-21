W skrócie Liczba przypadków odry w USA w 2025 roku przekroczyła dwa tysiące, co stanowi najpoważniejszą sytuację od 1991 roku.

Większość chorych na odrę w 2025 roku nie była zaszczepiona lub miała nieznany status szczepienia.

W związku z wypowiedziami sekretarza zdrowia i rezygnacją dyrektora CDC pojawiły się kontrowersje wokół szczepień i działań administracji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rok 2025 był najpoważniejszym od 1991 roku pod względem liczby przypadków odry w USA - zauważyli dziennikarze CNN. Choć w 2000 roku Stany Zjednoczone zostały uznane za kraj, w którym wyeliminowano chorobę, Panamerykańska Organizacja Zdrowia może odebrać im ten status podczas zaplanowanego na kwiecień posiedzenia.

Styczniowe dane także są alarmujące dla USA. Widoczny jest wzrost liczby przypadków odry, a część odkrytych wcześniej ognisk wirusa nadal pozostaje aktywna.

W Karolinie Południowej zgłoszono co najmniej 88 nowych przypadków odry - podało BBC. Służby zdrowia poinformowały z kolei, że ponad 500 uczniów w 15 szkołach regionu znajduje się na kwarantannie po kontakcie z wirusem.

Odra w USA. Odejścia z rządowej instytucji po słowach sekretarza zdrowia

Nie ma skonkretyzowanego sposobu wyleczenia odry. Jeśli choroba zaatakuje organizm, może dojść np. do zapalenia płuc, zapalenia mózgu lub problemów ze słuchem. Najskuteczniejszą metodę ochrony przed odrą stanowią szczepionki. Przyjęcie dwóch dawek zapewnia odporność na poziomie 97 proc.

Tymczasem jeden z przedstawicieli administracji Donalda Trumpa utrzymuje, że problem jest wyolbrzymiany, a same szczepienia nie tak istotne.

Sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy, Jr. - cytowany przez "The Independent" - stwierdził, że większość zakażonych w epidemii w Teksasie jest "na kwarantannie", choć lokalni urzędnicy donosili o poważnych hospitalizacjach tych osób.

W sierpniu ubiegłego roku ówczesny dyrektor CDC dr Demetre Daskalakis postanowił odejść z rządowej agencji ds. chorób zakaźnych na znak protestu. Jak podkreślił w opublikowanym później liście, nie chciał przykładać ręki do antyszczepionkowej polityki sekretarza zdrowia.

Jak dochodzi do zachorowania? Wystarczy rozmowa twarzą w twarz

Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób wirusowych. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową i powietrzną, np. poprzez kichnięcie, kaszel albo mówienie.

Dane CDC pokazują, że około 93 proc. spośród ponad dwóch tysięcy zakażonych w 2025 roku było nieszczepionych lub miało nieznany status szczepienia. W samym Teksasie, który odnotował najwyższy wzrost zakażeń, było 803 chorych.

Dla porównania w 2024 roku w całych Stanach Zjednoczonych zgłoszono 285 potwierdzonych przypadków odry.

- To jest faza wzrostu i to niezwykle szybka - komentował dla CNN dr Demetre Daskalakis.

Według danych CDC w ubiegłym roku rekordowa liczba dzieci w wieku przedszkolnym otrzymała zwolnienie z obowiązkowych szczepień. "Zdecydowana większość przypadków odry podczas epidemii w Karolinie Południowej - prawie 90 proc. - dotyczyła dzieci, a niemal wszystkie były niezaszczepione" - podano.

Źródła: BBC, Axios, CNN, "The Independent"

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Fałszywe jest przekonanie, że Hołownia sobie pójdzie Polsat News