W USA, w quidditch grają dwie profesjonalne ligi - US Quidditch oraz Major League Quidditch.

Dyrektor wykonawczy US Quidditch Mary Kimball wskazuje, że ten sport znajduje się w punkcie zwrotnym. "Możemy kontynuować status quo i pozostać relatywnie mali, albo możemy wykonać duży ruch i naprawdę napędzić ten sport" - przekazała w oświadczeniu.

Konkretna nowa nazwa nadal nie została wybrana.



Organizacja podkreśla, że zmiana nazwy to nie tylko szansa na rozwój sportu, ale również próba odcięcia się od jego pomysłodawczyni. J.K. Rowling jest oskarżana o transfobię, po tym, jak w ubiegłym roku skrytykowała pojęcie "osoby z menstruacją" w kontekście osób transseksualnych lub tych, które nie identyfikują się jako kobiety. W poście na Twitterze pytała obserwatorów, "czy znają słowo określające grupę ludzi z miesiączką".

Rzecznik wydawnictwa, którego właścicielką jest J.K. Rowling, Blair Partnership, powiedział, że "The Quidditch Premier League, US Quidditch i Major League Quidditch nigdy nie były wspierane ani licencjonowane przez J.K. Rowling".



Zdjęcie J.K. Rowling / AFP

Quidditch w świecie mugoli

Quidditch to gra, która pojawiła się w serii książek o czarodzieju Harrym Potterze. W powieściach zawodnicy grają, latając na miotłach. W świecie mugoli (w powieściach, osoby nieposiadające magicznej mocy - red.) gra odbywa się na boisku.

To połączenie rugby, zbijaka i piłki ręcznej. Zawodnicy poruszają się po boisku rozmiarem lodowisko hokejowe, trzymając między nogami miotłę, a do gry używają piłki używanej w siatkówce oraz piłek do dodgeballa oraz piłeczki tenisowej. Gra polega na umieszczeniu piłki w bramce przeciwnika. Celem jest zwycięstwo w meczu poprzez zdobycie większej liczby bramek niż rywal.



Co istotne, w tej grze nie ma podziału na płci i w jednej drużynie zwykle są kobiety i mężczyźni. W profesjonalnych rozgrywkach, podczas jednego meczu w jednej drużynie nie może być więcej niż czterech graczy tej samej płci - drużynę tworzy siedem osób.



Gra jest podzielona na trzy sekwencje, w zależności od od piłki, która posługują się gracze - jest gra kaflowa, tłuczkowa i zniczowa.



W trakcie gry zawodnik cały czas musi być na miotle. Jeśli miotła mu wypadnie, to musi iść się "odklepać", czyli dotknąć jednej ze swoich pętli, tak jak po zbiciu.

